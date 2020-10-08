Феросплавні підприємства за введення мораторію на підвищення тарифів на електроенергію

Українські виробники феросплавної продукції виступають за введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії.

Про це журналістам сказав директор з економіки та праці найбільшого виробника феросплавів Нікопольського заводу феросплавів (Дніпропетровська область) Олександр Завгородній, передають Українські Новини.

"Феросплавні заводи не користуються жодними пільгами при оплаті електроенергії, при тому що є найбільшими споживачами електроенергії в металургії. У зв'язку з цим відбувається значний спад обсягів виробництва підприємств, що призводить до скорочення обсягів споживання електроенергії. Ми пропонуємо ввести мораторій на підвищення тарифів, поки не відновиться зростання споживання електроенергії в Україні", - сказав він.

З його слів, національна енергетична компанія "Укренерго" незаконно намагається вдруге за рік підняти тариф і робить це з порушенням термінів розгляду.

Своєю чергою член правління Запорізького заводу феросплавів Олег Качко вважає, що на сьогодні в "Укренерго" немає ніяких підстав підвищувати тариф на передачу електроенергії.

"Підвищення тарифів з 1 серпня поточного року вже призвело до скорочення виробництва на ЗЗФ на 60%, а підприємство опинилося на межі рентабельності. У разі нового підвищення ми будемо розглядати питання зупинки підприємства, що своєю чергою призведе до значного спаду споживання електроенергії в Україні", - сказав він.

Качко також підтримав ідею введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії до стабілізації ситуації з пандемією в країні.

Головний енергетик Покровського гірничо-збагачувального комбінату (Покров, Дніпропетровська область) Павло Літун зазначив, що чергове зростання тарифів "Укренерго" несе в собі великі ризики для всієї промисловості України.

"Для Покровського ГЗК - це реальна загроза зупинки підприємства, що призведе до негативних наслідків для країни в цілому, наприклад, скорочення відрахувань до бюджету", - зазначив він.

Літун виступив за мораторій на підвищення тарифів на передачу електроенергії для збереження безперебійної роботи гірничо-металургійного комплексу України.

При цьому заступник голови правління з економіки та фінансів Марганецького гірничо-збагачувального комбінату (Дніпропетровська область) Володимир Боднар заявив, що в разі зупинки феросплавних підприємств через зростання тарифів на електроенергію роботу Марганецького ГЗК також буде зупинено.

"Крім того, наше підприємство є містоутворюючим, відповідно, його зупинка призведе до занепаду всього міста", - сказав він, підтримавши ідею введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії.

Як повідомляли Українськi Новини, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 30,2%, або на 72,53 гривень/МВт-год до 312,76 гривень/МВт-год на грудень 2020 року.

Також "Укренерго" пропонує збільшити у 2,08 разу або на 260,8 гривень/МВт-год до 501,03 гривень/МВт-год свій тариф на передачу електроенергії на 2021 рік.

При цьому гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса з проханням ініціювати прийняття мораторію на підвищення тарифів на послуги з передачі електроенергії і на послуги диспетчерського управління до кінця 2021 року.

Комбінат підкреслює, що підвищення тарифів на передачу електроенергії збільшить собівартість продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може призвести до зниження обсягів виробництва і, як наслідок, до скорочення персоналу.

З серпня НКРЕКУ підвищила тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 54,6%, або на 84,83 грн/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год.

У звіті Європейської комісії йдеться, що в січні-березні 2020 року ціна електроенергії в Україні була вищою, ніж в Європі.

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