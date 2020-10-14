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14 жовтня 2020, середа, 22:17 6
Політика 2020-10-14T23:15:03+03:00
Українські Новини
Головнокомандувач ЗСУ Хомчак розповів, за яких умов в Україні можна буде відмовитися від призову

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак розповів, за яких умов в Україні можна буде відмовитися від призову

Константин Долгий
Армія, ЗСУ, Призов в армію, призов, Руслан Хомчак
Військові. Фото: mil.gov.ua
Військові. Фото: mil.gov.ua

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак назвав головну умову скасування традиційного призову в Україні у той час, як юристи розповіли, хто має право на звільнення від призову на військову службу в Збройні сили України (ЗСУ).

Як передають Українські Новини, про це він  розповів в середу, 14 жовтня, в ефірі телеканалу "Україна".

За словами головнокомандувача, на сьогодні існують перспективи бачення відмовитися від призову, однак для цього необхідно налагодити систему підготовки резерву ЗСУ.

"Ми маємо створити таку систему роботи, щоб кожен біля свого будинку міг мінімально вміти захистити його. Чому громадянин України не мають бути навченим всіх елементів тактичної медицини? Ці навички і знання можуть йому знадобитися де завгодно", - сказав Хомчак.

Він також зазначив, що створення подібної системи займе не один рік, але головне, що зараз військові мають розумінням того, якою ця система повинна бути.

"Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності", - підкреслив головнокомандувач.

Раніше Українські Новини писали, кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020 . 

Крім того, за період весняного призову 2020 року в ряди збройних сил  було призвано 16,5 тис. осіб 

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