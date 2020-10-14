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14 жовтня 2020, середа, 21:06 8
Суспільство 2020-10-14T23:15:03+03:00
Українські Новини
Бабине літо не відпускає. Четвер порадує українців теплою погодою без істотних опадів

Бабине літо не відпускає. Четвер порадує українців теплою погодою без істотних опадів

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Георгины. Фото: Pixabay
Георгины. Фото: Pixabay

У четвер, 15 жовтня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень +16...+18 градусів, вночі +7...+9 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив  Українським Новинам.

На Заході України мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, лише на Закарпатті дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів, у Волинській, Рівненській і Закарпатській областях +10...+15 градусів.

У Карпатах уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура повітря вночі +0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині, Трускавці та Сваляві вночі також без опадів, вдень невеликий дощ, температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+21 градусів.

На Сході України мінлива хмарність, уночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+21 градусів.

На Півдні також мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозували екстремальні перепади температур у жовтні від спеки до заморозків зі снігом.

Крім того, синоптики прогнозують аномальну зиму.

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