Бабине літо не відпускає. Четвер порадує українців теплою погодою без істотних опадів

У четвер, 15 жовтня, за прогнозом погоди в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень +16...+18 градусів, вночі +7...+9 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На Заході України мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, лише на Закарпатті дощ, вдень місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів, у Волинській, Рівненській і Закарпатській областях +10...+15 градусів.

У Карпатах уночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, температура повітря вночі +0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині, Трускавці та Сваляві вночі також без опадів, вдень невеликий дощ, температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +12...+14 градусів.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+21 градусів.

На Сході України мінлива хмарність, уночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+21 градусів.

На Півдні також мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+23 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозували екстремальні перепади температур у жовтні від спеки до заморозків зі снігом.

Крім того, синоптики прогнозують аномальну зиму.

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