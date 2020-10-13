Циклон Gizela принесе дощі та холод. Прогноз до кінця тижня

Тоді як синоптики прогнозують екстремальні перепади температур у жовтні від спеки до заморозків зі снігом, цього тижня погода в Україні ще буде теплою. Однак ближче до вихідних у країну прийде суттєве похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

"У вівторок Україна буде однією з найтепліших країн Європи (карта). Температура повітря протягом дня становитиме +20 +24 градуси, тільки в західних областях дощі знизять градуси до +16 +19-ти", — написала вона.

Південно-східний вітер очікується поривчастим, в західній частині до штормового.

Дощі пройдуть в західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одеську область. А в більшості областей переважатиме суха погода.

У Києві четвер — найтепліший день цього тижня. Буде до +20 градусів. "Вітерець, правда, може задувати поривчастий, південно-східного напрямку. Дощі в столиці малоймовірні", — повідомила синоптик.

На Покрову і День захисника України дощі очікуються місцями в західних областях, можуть зачепити трохи Житомирщини та Київщини.

На Заході 14 жовтня похолодає вдень до +10 +15 градусів, на півночі, у Вінницькій і Черкаській областях буде в межах +14 +19 градусів, на решті території +19 +24 градуси.

"Істотне похолодання в Україні передбачається у вихідні, 17-18 жовтня. Так що скористайтеся теплими днями, купіть нові вовняні пледи і нову щітку для вичісування шерсті у кішок — буде чим зайнятися під дощ і холоднечу", — резюмувала Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують аномальну зиму.

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