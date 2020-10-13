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13 жовтня 2020, вівторок, 06:00 4
Життя 2020-10-13T06:15:01+03:00
Українські Новини
Циклон Gizela принесе дощі та холод. Прогноз до кінця тижня

Циклон Gizela принесе дощі та холод. Прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко, погода на тиждень
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

Тоді як синоптики прогнозують екстремальні перепади температур у жовтні від спеки до заморозків зі снігом, цього тижня погода в Україні ще буде теплою. Однак ближче до вихідних у країну прийде суттєве похолодання. 

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко в Facebook.

"У вівторок Україна буде однією з найтепліших країн Європи (карта). Температура повітря протягом дня становитиме +20 +24 градуси, тільки в західних областях дощі знизять градуси до +16 +19-ти", — написала вона.

Південно-східний вітер очікується поривчастим, в західній частині до штормового.

Дощі пройдуть в західній частині України, підійде циклон Gizela, ввечері опади посиляться, трохи зачеплять також під кінець дня Одеську область. А в більшості областей переважатиме суха погода.

У Києві четвер — найтепліший день цього тижня. Буде до +20 градусів. "Вітерець, правда, може задувати поривчастий, південно-східного напрямку. Дощі в столиці малоймовірні", — повідомила синоптик.

На Покрову і День захисника України дощі очікуються місцями в західних областях, можуть зачепити трохи Житомирщини та Київщини. 

На Заході 14 жовтня похолодає вдень до +10 +15 градусів, на півночі, у Вінницькій і Черкаській областях буде в межах +14 +19 градусів, на решті території +19 +24 градуси.

"Істотне похолодання в Україні передбачається у вихідні, 17-18 жовтня. Так що скористайтеся теплими днями, купіть нові вовняні пледи і нову щітку для вичісування шерсті у кішок — буде чим зайнятися під дощ і холоднечу", — резюмувала Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують аномальну зиму.

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