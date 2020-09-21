"Удар" на Київщині висунув більше 1500 кандидатів в 39 громадах та 7 районах

20 вересня Київська обласна організація політичної партії "Удар Віталія Кличка" висунула більше 1 500 кандидатів для участі у місцевих виборах в Україні.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації в соціальній мережі Facebook.

"Усі ми об’єднані спільними цінностями, що розділяє партія "Удар" – професіоналізм, чесність, порядність", – прокоментував подію очільник Київського обласного осередку "Удару" Олег Велікін.

Кандидати від "Удару" будуть представлені у 39 громадах та 7 районах. Серед кандидатів – 11 на посади голів міст та об’єднаних територіальних громад.

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