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21 вересня 2020, понеділок, 14:48 151
Вибори 2020-09-21T15:45:02+03:00
Українські Новини
"Удар" на Київщині висунув більше 1500 кандидатів в 39 громадах та 7 районах

"Удар" на Київщині висунув більше 1500 кандидатів в 39 громадах та 7 районах

Тетяна Зотова
УДАР, Віталій Кличко, Місцеві вибори-2020, Олег Велікін
Віталій Кличко. Фото: klichko.org
Віталій Кличко. Фото: klichko.org

20 вересня Київська обласна організація політичної партії "Удар Віталія Кличка" висунула більше 1 500 кандидатів для участі у місцевих виборах в Україні.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації в соціальній мережі Facebook.

"Усі ми об’єднані спільними цінностями, що розділяє партія "Удар" – професіоналізм, чесність, порядність", – прокоментував подію очільник Київського обласного осередку "Удару" Олег Велікін.

Кандидати від "Удару" будуть представлені у 39 громадах та 7 районах. Серед кандидатів – 11 на посади голів міст та об’єднаних територіальних громад.

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