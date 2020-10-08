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08 жовтня 2020, четвер, 10:41 366 Відео
Політика 2020-10-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос

Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос

Сергій Паламаренко
Батьківщина, УДАР, КМДА, Київрада, Слуга народу, Гео Лерос
КМДА. Київ. Фото: КМДА
КМДА. Київ. Фото: КМДА

Майбутня коаліція у Київській міські раді після місцевих виборів 25 жовтня буде сформована партією Віталія Кличка УДАР, провладною політсилою "Слуга народу" та партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Про це у ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат Гео Лерос.

За словами політика, створенням цього депутатського об’єднання у Київраді безпосередньо займаються Офіс президента, а також колишні соратники Леоніда Черновецького.

"Поясню чому: списками "Слуги народу" і "Батьківщини" займалися Алла Шлапак і Денис Комарницький - "молода команда" Черновецького. Що стосується "Слуги народу", то це робили Денис Комарницький разом з Андрієм Єрмаком (глава Офісу президента - ред.) та Миколою Тищенком (народний депутат від "Слуги народу" - ред.). Тому такою ми і побачимо майбутню коаліцію, яка буде успішно голосувати за ті чи інші закони", - наголосив Лерос.

Він додав, що така майбутня коаліція у Київраді не могла б сформуватися "без повної підтримки" президента Володимира Зеленського.

Гео Лерос також переконаний, що зараз ми спостерігаємо в країні "повну безкарність та повну відсутність боротьби з корупцією, як з боку Офісу президента, так і з боку різних правоохоронних органів". За його словами, все це відбувається завдяки "кришуванню" Зеленським всього незаконного, що відбувається в державі".

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