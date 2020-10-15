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15 жовтня 2020, четвер, 08:20 15
Силові структури 2020-10-15T12:00:07+03:00
Українські Новини
Голова НАЗК Новіков за вересень заробив 146 тис. гривень

Голова НАЗК Новіков за вересень заробив 146 тис. гривень

Валерия Драгомирова
НАЗК, зарплати чиновників, Олександр Новіков
Олександр Новіков. Скриншот видео ТСН
Олександр Новіков. Скриншот видео ТСН

Зарплата голови Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова, якого призначили на посаду в січні 2020 року, за вересень становила 146 032 гривні.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Новікову за вересень було нараховано заробітну плату в сумі 146 032 гривень.

З них 84 080 гривень становив оклад, 40 358 гривень - надбавка за вислугу років і 12 612 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Також, у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність обмеження на час карантину зарплат чиновників до 47 тис. гривень, Новікову за серпень донараховано зарплату в сумі 8 982 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Новікова.

18 жовтня згідно із законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" повноваження членів НАЗК достроково були припинені.

Раніше в НАЗК заявили про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова

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