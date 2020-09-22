В НАЗК заявили про тиск з боку ДБР через Бабікова і Соколова

Глава Нацагентства з питань протидії корупції Олександр Новіков був допитаний ДБР як свідок у справі про зловживання його попередників. Після допиту він заявив про тиск з боку ДБР на його відомство.

"Керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР) намагається чинити тиск на Національне агентство з питань запобігання корупції через законних дій НАЗК для вирішення конфлікту інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова", - сказав Новіков під час брифінгу, який відбувся після його допиту в ДБР як свідка, передають Українські Новини.

Він додав, що серед причин виклику на допит він бачить недавній лист НАЗК до голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

У листі наголошується, що Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

"Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом (для повного вирішення конфлікту інтересів) в цьому випадку може бути тільки його звільнення з посади", - сказав голова НАЗК.

Новіков розповів, що НАЗК також внесло припис Соколову про ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього і його заступника.

Так, НАЗК має підстави вважати, що Соколов не здійснив заходи щодо усунення конфлікту інтересів, нарахувавши премію та інші виплати самому собі.

"Ми пов'язуємо ці виклики, які відбулися, з тим, що Національне агентство здійснює безпосередньо свою роботу, а ДБР - фактично перешкоджає здійсненню цих функцій", - додав Новіков.

Фото: facebook.com/NAZKgov

Як повідомляли Українськi Новини, 21 стало відомо, що ДБР намір допитати главу НАЗК Новікова в понеділок.

Раніше ДБР закрило кілька справ про можливі злочини колишнього президента Петра Порошенка. А суд , завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом.

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