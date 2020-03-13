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13 березня 2020, пʼятниця, 06:17 3 Документ
Кабмін 2020-03-13T06:17:02+02:00
Українські Новини
Бородянський витратив з бюджету 35 тис. гривень на презентацію свого драконівського закону про боротьбу з дезі

Бородянський витратив з бюджету 35 тис. гривень на презентацію свого драконівського закону про боротьбу з дезінформацією

Петро Стуженко
Мінкультури, Володимир Бородянський, Законопроект про дезінформацію, Центр захисту інформпростору
Володимир Бородянський. Фото: Радіо Свобода
Володимир Бородянський. Фото: Радіо Свобода

Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" повідомило, що для проведення колишнім міністром культури України Володимиром Бородянським презентації законопроекту про дезінформації було орендоване нежитлове приміщення за 35 750 гривень.

Про це йдеться у відповіді держпідприємства на інформаційний запит Українських Новин.

"Міністерство культури, молоді та спорту України не орендувало 17.01.2020 року приміщення для проведення презентації законопроекту про дезінформацію. Разом з тим забезпечення приміщення здійснювало Державне підприємство "Центр захисту інформаційного простору України" на договірних умовах з Товариством з обмеженою відповідальністю "Освіторія Хаб".

Ціна договору на надання послуг із забезпечення нежитловим приміщенням склала 35 750,00 (тридцять п'ять тисяч сімсот п'ятдесят) гривень", - вказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що законопроект про дезінформації в існуючому вигляді повинен бути відкладений.

"Журналісти є першою лінією в боротьбі з дезинфирмацией, і повинна бути розроблена інша стратегія, яка більше покладається на вільну та незалежну пресу. І я думаю, з цієї причини цей законопроект в такому вигляді, як він є, повинен бути відкладений", - сказав Дезір.

22 січня Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) заявила, що поділяє невдоволення Національної спілки журналістів України (НСЖУ) з приводу законопроекту про дезінформації.

"Уряд має суворо дотримуватися журналістської саморегулювання і самостійності", - відреагував на розробку законопроекту про дезінформації генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес.

17 січня Бородянський представив скандальний законопроект про дезінформації.

Джерело : Українські новини
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