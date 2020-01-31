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  • Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа
31 січня 2020, пʼятниця, 12:52 11
ЗМІ 2020-01-31T14:00:03+02:00
Українські Новини
Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа

Місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа

Ярина Вацяк
ООН, Моніторингова місія ООН з прав людини, Володимир Бородянський, Закон про медіа
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй в Україні вважає, що законопроєкт про протидію дезінформації, що не відповідає міжнародним стандартам у галузі прав людини і закликає владу утриматися від встановлення обмежень для роботи засобів масової інформації.

Про це йдеться в повідомленні місії в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. Ми поділяємо тривогу медіа та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проект закону про дезінформації не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підірвати свободу ЗМІ і призвести до самоцензури", - йдеться в ньому.

Місія зазначає, що спроба ввести кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може обернутися переслідуванням журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу.

Крім того, держава повинна утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг і фільтрування контенту.

Боротися з дезінформацією і фейками, на думку місії, необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа.

Також місія закликає Міністерство культури, молоді і спорту, яке розробило законопроєкт, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення, а також забезпечити його відкритість та інклюзивність.

Як повідомляли Українські Новини, Білоруська асоціація журналістів вважає, що законопроєкт Бородянського може "підім'яти" журналістське самоврядування.

Раніше Національна спілка журналістів України вже заявляв, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.

Бородянський провів презентацію своїх ініціатив щодо нового медійному закону. За словами міністра, очікується серйозне посилення політики щодо журналістів і ЗМІ. Аж до блокування сайтів, закриття каналів і кримінальної відповідальності за "маніпуляції".

 

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