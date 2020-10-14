підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 жовтня 2020, середа, 10:19 10
Президент 2020-10-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський

Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Президент України, Володимир Зеленський, Президент Володимир Зеленський, День захисника України
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

В День Захисника України президент Володимир Зеленський заявив, що тільки сильне військо стане запорукою подальшого миру та вільного розвитку країни. Про це він сказав під час церемонії присяг курсантами київського військового ліцею ім. Богуна, передають Українські Новини.

"Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру і вільного розвитку нашої незламної України", - сказав він. 

Зеленський зазначив, що сьогодні 80-й день з дня проголошення припинення вогню на Донбасі й попри спроби його зірвати керівництво України сподівається, що тиша на сході країни буде стабільною і постійною.

Президент підкреслив, що наступ в Україні миру не означає, що керівництво країни перестане піклуватися про військо.

Він запевнив, що сьогодні влада країни зосереджена на максимальному розвитку української армії і для цього постійно збільшують витрати на сектор безпеки та оборони.

Зеленський зазначив, що Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а й сучасну боєздатну авіацію, військово-морський флот, систему протиповітряної оборони.

Президент підкреслив, що влада прагне надати гідне забезпечення військових і що сильне військо базується на патріотичній основі та інтересу молоді до військової служби.

Зеленський також зазначив потенціал, який відкрився перед Україною після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Він додав, що впровадження стандартів НАТО і взаємосумісності військ є важливими кроками на шляху до майбутнього.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня Україна відзначає День захисника - державне свято, встановлене у 2014 році замість святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, з 2015 року цей день є неробочим.

Крім того, куди піти в Києві на свято День Захисника України – афіша заходів.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський День захисника України

Сьогодні День захисника України. Які заходи проход...
Зеленський і Дуда вшанували пам'ять експрезидента ...
"Буде так, як вирішиш ти". Зеленський на виборах 2...
Зеленський створив координаційну раду з вирішення ...
Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9%
Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський
Новини
В Умані визначився лідер виборчих перегонів на посаду мера, — ЗМІ 11:33
Зеленський обговорив з британською розвідкою МІ-6 проблему дезінформації в ЗМІ 11:07
Кількість нових хворих на коронавірус за добу зросла майже на 9% 10:43 Інфографіка
На всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років, - ЗМІ 10:38
Бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів і запустили два дрона за лінію розмежування 10:31
більше новин
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Бути доступними для кожного вінничанина під час карантину, - кандидат в мери Вінниці Сергій Кудлаєнко запровадив безконтактні агітаційні призми 10:35
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
На COOP-ринку в Сумах реконструювали павільйони і запустили доставку продуктів додому 09:09
більше новин
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
Максиму Нефедову готують підозру за зловживання владою - вивів з-під санкцій 60 компаній, які співпрацюють з РФ 13:15 Документ
В Україні продовжили і посилили карантин. Що зміниться 08:29
Пенсіонери. Фото: Pixabay
Пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Докладна інструкція 05:15
більше новин
Сьогодні в Києві перекриють частину вулиць в зв'язку з ходою до Дня захисника. Список і карта
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok