Тільки сильне військо є запорукою подальшого миру та вільного розвитку України, - Зеленський

День Захисника України президент Володимир Зеленський заявив, що тільки сильне військо стане запорукою подальшого миру та вільного розвитку країни. Про це він сказав під час церемонії присяг курсантами київського військового ліцею ім. Богуна, передають Українські Новини.

"Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру і вільного розвитку нашої незламної України", - сказав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні 80-й день з дня проголошення припинення вогню на Донбасі й попри спроби його зірвати керівництво України сподівається, що тиша на сході країни буде стабільною і постійною.

Президент підкреслив, що наступ в Україні миру не означає, що керівництво країни перестане піклуватися про військо.

Він запевнив, що сьогодні влада країни зосереджена на максимальному розвитку української армії і для цього постійно збільшують витрати на сектор безпеки та оборони.

Зеленський зазначив, що Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, а й сучасну боєздатну авіацію, військово-морський флот, систему протиповітряної оборони.

Президент підкреслив, що влада прагне надати гідне забезпечення військових і що сильне військо базується на патріотичній основі та інтересу молоді до військової служби.

Зеленський також зазначив потенціал, який відкрився перед Україною після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Він додав, що впровадження стандартів НАТО і взаємосумісності військ є важливими кроками на шляху до майбутнього.

Як повідомляли Українські Новини, 14 жовтня Україна відзначає День захисника - державне свято, встановлене у 2014 році замість святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, з 2015 року цей день є неробочим.

Крім того, куди піти в Києві на свято День Захисника України – афіша заходів.

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