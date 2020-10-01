Google представила Pixel 5 і Pixel 4a 5G. Ціна новинок - $ 699 і $ 499

У ході недавнього заходу Launch Night In компанія Google презентувала два нових смартфони - Pixel 4a 5G і Pixel 5, які можна буде придбати вже найближчим часом. Як передають Українські Новини, про це пише ITC.ua.

Перше, на що слід звернутися увагу, що більш преміальний Pixel 5 не отримав флагманський процесор. Разом цього смартфон оснастили вже знайомим чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G. Очікується, що подібне рішення розробників задовольнить далеко не всіх користувачів.

Обидва смартфони отримали оновлену камеру. Тепер це не телефото модуль, а над ширококутний модуль з сенсором на 16 Мп і 12,2 Мп модулем, який відповідає за наближення зображення. Відзначається, що вперше камера на смартфонах Pixel зможе підтримувати запис відео в 4К з частотою 60 кадрів в секунду.

Pixel 5 отримає три мікрофони, а Pixel 4a 5G - одним мікрофоном менше. Крім того, "п'ятірка" отримає більш потужну батарею на 4000 мА · год з можливістю бездротової зарядки, на відміну від 3800 мА · год для Pixel 4a 5G.

Також смартфони будуть відрізнятися корпусу. У характеристиках зазначено, що Pixel 5 отримає корпус з 100% переробленого алюмінію. Корпус Pixel 4a 5G буде виготовлятися з більш звичного полікарбонату.

Як повідомляли Українські Новини, раніше компанія Google випустила оновлення для свого картографічного сервісу Google Maps, після якого користувачі смартфонів зможуть дізнаватися про ситуацію з поширенням коронавірусу прямо на картах.

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