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13 жовтня 2020, вівторок, 22:47 3
Кабмін 2020-10-13T23:17:10+03:00
Українські Новини
Пожежі в Луганській області. Кабмін виділив майже 200 млн гривень на допомогу постраждалим

Пожежі в Луганській області. Кабмін виділив майже 200 млн гривень на допомогу постраждалим

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Кабінет Міністрів, Постраждалі в пожежі, Пожежі, пожежі в Луганській області
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

З резервного фонду держбюджету Кабінет Міністрів виділив 185 млн гривень на надання допомоги постраждалим від пожеж в Луганській області в кінці вересня - початку жовтня.

Відповідне розпорядження прийнято на позачерговому засіданні у вівторок, передають Українські Новини.

Гроші виділять на надання матеріальної допомоги: по 200 тис. гривень - сім'ям загиблих на кожного загиблого члена сім'ї; 50 тис. гривень - кожному потерпілому, який отримав тяжкі травми; 30 тис. гривень - постраждалим, що отримали травми середньої тяжкості; 20 тис. гривень - постраждалим, які отримали легкі травми.

Також будуть виділені кошти на забезпечення належних умов проживання потерпілого населення: по 300 тис. гривень - сім'ям, чиє житло було повністю зруйновано, 50 тис. гривень - на ремонт житла, зруйнованого частково.

Крім того, Кабмін виділив 95 млн гривень з резервного фонду держбюджету Міністерству внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів з ліквідації наслідків пожежі в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у Луганській області знову горять ліси та суха трава. Через сильний вітер робота пожежників ускладнюється. Є загроза, що вогонь перекинеться на житлові будинки.

Крім того, станом на 19:00 четверга, 1 жовтня, в результаті масштабних пожеж в Луганській області, 116 з яких ліквідували, загинули 11 людей.

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