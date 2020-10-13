Від спецій до фруктів. Кулінари розповіли, що покласти в банку, щоб правильно консервувати

Соління, варення, салати, компоти - українці прагнуть законсервувати дари осені з максимальним збереженням смаку та аромату. Це дуже вдалий час для створення запасів на зиму . Овочі падають в ціні, а попереду зима, коли й свіжі продукти, і закатані в банки овочі й фрукти будуть набагато дорожче. "Корисна програма" на телеканалі "Інтер" розповість, як правильно заготовлювати продукти про запас, зберігаючи максимальну кількість корисних речовин? Що покласти в банку, щоб консервація не зіпсувалася? Ведучий Олександр Лук'яненко й експерти проєкту нагадають, як правильно вибирати овочі, фрукти й спеції для закруток, на що звертати увагу, купуючи консервацію в магазинах, а також поділяться секретами смачних і корисних домашніх заготовок.

Про це розповіли в пресслужбі телеканалу "Інтер".

"Корисна програма" про консервацію. Скріншот відео

Консервовані продукти дуже популярні в усьому світі. Але, виявляється, і домашня, і купівельна консервація можуть бути небезпечними для нашого організму. Кому не варто нею захоплюватися і на що звертати увагу перед тим, як відкривати чергову баночку?

"Спеції, в тому числі оцет і сіль, виконують важливу функцію - законсервувати і якомога довше зберегти продукт, - пояснює дієтолог Борис Скачко. - Однак з такими закрутками слід бути особливо обережними людям з хворими нирками і проблемами з шлунково-кишковим трактом, а також схильним до набряків. Їсти соління, звичайно, можна, але потроху, вибираючи заготовки з мінімумом оцту. Але найбільша небезпека, яку несе в собі консервація, - ботулізм, який може привести до паралічу і навіть смерті. Про наявність у продукті ботулотоксину може свідчити здуття кришки, посилене газоутворення всередині банки і помутніння рідини. Такі заготовки вживати в їжу не можна".

"Корисна програма" про консервацію. Скріншот відео

Чим корисні консервовані продукти? Як правильно вибирати овочі, фрукти і спеції для закруток? Які продукти не можна консервувати? Як правильно зберігати консервацію в домашніх умовах? За якими ознаками можна визначити, що консерви зіпсовані? І як законсервувати екзотичний ананас? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти "Корисної програми": дієтолог Борис Скачко, експерт з якості та безпеки продуктів Олена Сидоренко і кулінарний експерт Ірина Рудневская. Сімейними рецептами консервації поділиться зіркова гостя "Корисної програми" - народна артистка України Ауріка Ротару.

"Домашня консервація не зрівняється з магазинною, - вважає Ауріка Ротару. - Заготовляю на зиму соління, роблю варення та джеми, консервую сливу - її дуже любить вся сім'я. Овочі та фрукти для заготовок вирощуємо на своїй ділянці. Фірмова страва - солоні огірки, які готувала ще моя мама. Солю їх без оцту в великій емальованій каструлі. Для цього заливаю огірки гарячим маринадом, який готується з розрахунку 200 грамів солі на 10 літрів води. Залишаю просолитися на 4-5 днів. Потім розкладаю огірки по банкам, в які додаю листя вишні, чорної смородини, хрону, суцвіття кропу - вони надають солоним огіркам аромат і фірмову хрусткість. Маринад знову кип'ячу і заливаю їм огірки, а потім герметично закриваю кришками. Такий рецепт дозволяє надовго зберегти заготовку в прохолодному погребі - не пам'ятаю випадку, щоб банки хоч раз вибухали".

"Корисна програма" про консервацію. Скріншот відео

Випуск ток-шоу, присвячений консервації, дивіться завтра, 13 жовтня, о 10:00 на телеканалі "Інтер".

Також цього тижня глядачі "Інтера" побачать й інші випуски "Корисної програми".

У середу, 14 жовтня, о 10:00 на "Інтері" - випуск про сендвічі.

"На одному бутерброді та двох компліментах жінка може протриматися весь день", - говорила французька письменниця Франсуаза Саган. Сьогодні бутерброди й сендвічі майже ідеальна їжа: смачні, швидко готуються і їх можна взяти з собою. Правда, деякі вважають їх шкідливою їжею. Але чи так це насправді? Які бутерброди та сендвічі корисні для нашого організму? Скільки їх можна з'їсти за один день? Що потрібно для приготування ідеального дієтичного бутерброда? Які сендвічі краще приготувати дітям до школи, а які - взяти в тривалу подорож? І як приготувати оригінальні й смачні бутерброди за рецептами з різних країн світу? Зоряний експерт ток-шоу - телеведуча Марина Гудзик.

"Корисна програма" про консервацію. Скріншот відео

У четвер, 15 жовтня, о 10:00 на "Інтері" - програма про те, на що звертати увагу при виборі кетчупу.

"Король всіх соусів" - кетчуп - придумали, щоб зробити їжу ще більш смачною. Який томатний соус вибрати, щоб він був ще й корисним? Який кетчуп може нашкодити здоров'ю? Яким чином деякі виробники кетчупу обходяться без консервантів і підсолоджувачів? Наскільки це позначається на ціні? Чи правда, що соус в скляних пляшках смачніше? І як приготувати домашній кетчуп за рецептом шеф-кухаря? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу на телеканалі "Інтер". Зірковий гість "Корисної програми" - телеведуча Світлана Вольнова.

У п'ятницю, 16 жовтня, о 10:00 в ефір телеканалу "Інтер" вийде випуск "Корисної програми" про грибні страви.

На Русі вважали, що в місцях, де гриби ростуть колами, - заховані скарби. А в Індонезії вірили, що, поївши їх, можна заговорити декількома мовами. Ми ж знаємо напевно: в розпал грибного сезону з них можна приготувати багато смачних страв. Які гриби можна їсти сирими, які смажити, які маринувати, а від яких - краще відмовитися? Від чого залежить користь грибних страв? Скільки можна з'їсти грибів в день без шкоди для здоров'я? Як правильно їх консервувати? Що можна приготувати з екзотичних грибів? І як здивувати гостей солодким грибним печивом до чаю? На ці питання в студії ток-шоу відповіли ведучий Олександр Лук'яненко, народна артистка України Ольга Сумська та інші експерти програми.

А в суботу, 17 жовтня, о 10:00 на "Інтері" глядачі побачать програму, присвячену дерунам.

Деруни люблять всі. У різних країнах світу їх називають "хашбрауном", "дерунами", "картопляними пляцками", "решті", "пуффером" - в залежності від натхнення і локації кулінара. Яка картопля найкраще підходить для цієї страви? Від чого залежить хрустка скоринка? Як зробити їх менш жирними? У чому секрет дерунів з начинкою? Зоряний експерт ток-шоу - народна артистка України Оксана Пекун.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в "Корисній програмі" поділилися рецептами солянки, яка буває м'ясною, рибною, грибною та навіть вегетаріанською.

Крім того, раніше рецептом смачного грибного супу поділилася випускниця кулінарної школи Ольга Фандоріна.

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