Готуємося до зими. Як правильно вибрати огірки для консервації

Огірки - смачний, корисний і улюблений багатьма продукт, який в цьому сезоні продають за найдемократичнішими цінами . Він ідеальний для тих, хто підтримує себе в хорошій формі та піклується про своє здоров'я. На телеканалі "Інтер" виходить новий випуск "Корисної програми", присвяченій огіркам. Ведучий Олександр Лук'яненко й експерти проєкту розкажуть, чим корисні огірки і як вибрати ідеальні плоди для салатів і консервування.

Про це повідомляють в пресслужбі "Інтера".

Огірки - справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. Вони багаті на корисні органічними кислотами, клітковиною, вітамінами В, А, С, РР, Е і Н. Цей овоч найчастіше вживають у свіжому вигляді, також популярні огірки малосольні, солоні та мариновані. Які сорти більше підходять для салату, а які - для консервування?

"У салатних огірків товста шкірка, вона дозволяє довго зберігати привабливий товарний вигляд овочів, - пояснює агроном Вадим Близнюк. - Для маринування та соління найкраще підходять сорти з тонкою шкіркою, завдяки якій швидко і рівномірно всмоктується розсіл. Також характерною ознакою є цяточки (шипи) на пупиришках огірка: якщо вони чорного кольору - огірок ідеально підходить для консервування. А ось якщо шипи білі - це виключно салатний сорт. До речі, колір салатних огірків може бути як світлим, так і темним. Головне, щоб на шкірці не було жовтих плям".

Як позбутися нітратів в овочах? У чому різниця між малосольними, маринованими та консервованими огірками? Який рецепт їх приготування підкорив весь світ? І як здивувати гостей фаршированими огірками? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко й експерти "Корисної програми": гастроентеролог Галина Салтикова, агроном Вадим Близнюк, шеф-кухар Олексій Сидоров. Корисними порадами поділиться зіркова гостя "Корисної програми" - співачка М'ята.

"Огірок - це кращий дієтичний продукт і найулюбленіший овоч в нашій родині, - зізнається М'ята. - Щоб не набирати вагу, влаштовую розвантажувальні дні на цей продукт. А ще - часто готую супернапій зі свіжого огірка, лимона і м'яти. Він відмінно тонізує і допомагає завжди залишатися стрункою. Що стосується консервованих огірків, найсмачніші та незвичайні я пробувала в Туреччині. Там їх засолюють з додаванням меду, а рецепт тримають у найсуворішому секреті".

Випуск ток-шоу, присвячений огіркам, дивіться завтра, 6 жовтня, о 10:00 на телеканалі "Інтер".

Також на цьому тижні глядачі "Інтера" побачать і інші випуски "Корисної програми".

У середу, 7 жовтня, о 10:00 на "Інтері" - випуск про те, на що звертати увагу при виборі оцту.

Столовий, яблучний, рисовий, виноградний, бальзамічний ... Цей продукт поважала сама Клеопатра. Якісний натуральний оцет стимулює обмінні процеси в організмі, покращує роботу кишківника, а ще - допомагає схуднути. З чого і як виготовляють оцет? У чому його головна користь? Як відрізнити якісну приправу від небезпечного хімічного концентрату? У чому різниця між столовим і яблучним оцтом? І як приготувати оригінальний, смачний і корисний оцет будинку зі звичайних інгредієнтів? Зоряний експерт ток-шоу - народна артистка України Наталія Бучинська.

У четвер, 8 жовтня, о 10:00 на "Інтері" - програма про солянку.

М'ясна, рибна, грибна і навіть вегетаріанська ... Легендарний суп ось уже кілька століть показує приклад чудової командної гри. Кислинка від томатів, сіль від корнішонів, насиченість від м'ясного або рибного асорті, солодкість від засмаженого лука ... Хто, коли і як додумався зібрати такі різні інгредієнти в один набір? Яка з солянок сама дієтична? Чи корисна вона для здоров'я? Як правильно консервувати основу для солянки? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу на телеканалі "Інтер". Зірковий гість "Корисної програми" - народний артист України Іво Бобул.

У п'ятницю, 9 жовтня, о 10:00 в ефір телеканалу "Інтер" вийде випуск "Корисної програми" про плов.

На Сході кажуть: "Якщо зміг приготувати справжній плов, зможеш приготувати й будь-яку іншу страву". З яких інгредієнтів складається ідеальний плов і як його правильно готувати? Який рис і м'ясо найкраще підходять для цієї страви? Наскільки плов корисний для здоров'я з точки зору дієтології? З якими продуктами його небажано вживати? І які види плову готують в різних країнах? Зоряні експерти випуску - дует "Анна-Марія".

А в суботу, 10 жовтня, о 10:00 на "Інтері" глядачі побачать програму, присвячену грибних страв.

Індіанці майя думали, що гриби виростають там, куди вдарила блискавка. На Русі вважали, що в місцях, де вони ростуть колами, заховані скарби. А в Індонезії вірили, що після вживання грибів можна заговорити відразу декількома мовами. Ми ж знаємо напевно: в розпал грибного сезону їх можна смачно приготувати. Які гриби краще їсти сирими, які смажити, які маринувати, а від яких варто відмовитися? Скільки можна з'їсти грибів в день без шкоди для здоров'я? Як правильно їх консервувати? Що можна приготувати з екзотичних грибів? І як здивувати гостей солодким грибним печивом до чаю? На ці питання в студії ток-шоу дадуть ведучий Олександр Лук'яненко, народна артистка України Ольга Сумська та інші експерти програми.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні різко обвалилася ціна на тепличні огірки – в продаж почали масово надходити плівкові огірки, що на тлі ослаблення активності покупців змусило тепличні комбінати знизити відпускні ціни на цю продукції відразу мало не у 2 рази.

Крім того, 23 вересня, на "Інтері" вийшов випуск "Корисної програми", присвячений юшці. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, на що потрібно звернути увагу при приготуванні юшки і чим вона корисна для здоров'я.

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