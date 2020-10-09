Легендарний суп для гурманів. Як приготувати смачну солянку

У пересічної української сім'ї є як правило один "коронний" рецепт приготування солянки. "Корисна програма" на "Інтері" пропонує урізноманітнити меню, адже солянка буває м'ясною, рибною, грибною та навіть вегетаріанською.

У пресслужбі телеканалу поділилися кількома рецептами цієї страви.

Легендарний суп ось уже кілька століть підкорює гурманів ідеальним поєднанням смаків. Кислинка - від томатів, сіль - від оливок і солоних огірків, насиченість - від м'ясного або рибного асорті, солодкість - від засмаженої цибулі... Хто, коли і як додумався зібрати такі різні інгредієнти в один набір? Яка з солянок найдієтичніша? Чи корисна вона для здоров'я? І які інгредієнти найкраще підходять для м'ясної, рибної та грибний солянки? У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розповіли, на що варто звертати увагу при приготуванні солянки.

Корисна програма на "Інтері". Солянка. Скріншот відео

"Перші рецепти солянки з'явилися на Русі в XV столітті - в ті часи так називали густий і дуже жирний суп, - розповідає Олександр Лук'яненко. - У XVIII столітті в куховарських книгах ця страва отримала нову назву - "селянка", оскільки готували його в основному в селах, збираючи в одному котлі залишки продуктів. Зараз класичну збірну солянку подають в ресторанах, і існує безліч рецептів її приготування. Залежно від основного компонента можна готувати м'ясну, грибну, рибну солянку, нерідко її роблять з капусти, в страву також додають копченості, ковбасу, сардельки, сосиски, шпик. Рибну солянку варять зі свіжої, солоної і копченої риби, а грибну - з сушених, солоних, свіжих і маринованих грибів. В одній страві вітається поєднання різнорідних продуктів: це ж все-таки збірна солянка!"

У чому користь солянки?

Солянка - страва калорійна і ситна, тому дієтологи не рекомендують її вживати тим, хто хоче скинути зайві кілограми. А ось в детоксикації організму цього наваристого супу немає рівних. Все завдяки ферментованим продуктам, що входять до складу: солоних огірків і розсолу з них, оливкам, маслинам і каперсами. Вони насичують організм вітаміном С і оновлюють сольовий баланс, а також прискорюють виведення токсинів.

Як правильно вживати солянку?

"В силу того, що солянка відноситься до наваристих супів з характерним кисло-солоним смаком, не рекомендується зловживати нею при хронічних патологіях органах шлунково-кишкового тракту і нирок, - радить дієтолог Катерина Толстикова. - Дорослим здоровим людям цей суп можна включати в раціон харчування не частіше 1 разу на тиждень. Норма вживання солянки на добу: дорослим - 200-250 мл, дітям від 12 років - 150 мл. Вагітним і дітям я б радила вибирати суп без додавання копченостей".

Корисна програма на "Інтері". Скріншот відео

Яка солянка - найдієтичніша?

"Енергетична цінність такого супу відносить його до категорії висококалорійної їжі, - продовжує дієтолог. - З усіх видів цього супу найменшою калорійністю володіють класична грибна солянка і солянка з нежирних сортів риби. Середній показник калорійності на 100 мл готового супу становить: м'ясна солянка - 98 ккал, рибна - 72 ккал, грибна - 58 ккал".

Порада від шеф-кухаря

"Бульйон для солянки має бути насиченим і крутим, - говорить експерт ток-шоу, шеф-кухар Крістоф Роллер. - Закладати м'ясо, рибу або гриби необхідно в холодну воду і готувати на повільному вогні. Це необхідно для того, щоб вода просочилася ароматом обраного інгредієнта. Обов'язково слід знімати піну при закипанні бульйону, інакше суп вийде каламутним. Як тільки бульйон буде готовий, дайте йому настоятися, це зробить його більш насиченим".

Який буває солянка. Скріншот відео

Також експерт з якості та безпеки продуктів Юлія Слива розповіла, на що слід звертати увагу при приготуванні і вживанні солянки:

Свіжа солянка повинна мати яскраво виражений приємний аромат. Якщо вона має кислий різкий запах, значить, її термін зберігання закінчився. Інгредієнти для солянки мають бути свіжими. Солянка не буде смачною, якщо її консистенція нагадує крем-суп. Швидше за все, її основні інгредієнти були переварені. Готову солянку потрібно з'їсти якомога швидше. У холодильнику суп може зберігатися не більше ніж 3 дні.

М'ясна "Селянка" за старовинним рецептом

Цей рецепт Олени Молоховець був опублікований в 1861 році в книзі "Класика кулінарної літератури".

Інгредієнти:

Яловичина - 500 г

М'ясне асорті (телятина варена або смажена, куряче або качине філе, шинка) - 200 г

Сосиски - 2 шт.

Ріпчасту цибулю - 1 шт.

Оливки - 12 шт.

Мариновані гриби (грузді, печериці, білі) - 18 шт.

Солоні огірки - 2 шт.

Огірковий розсіл - 2 склянки

Капуста - 1/4 качана

Сметана - 1 стакан

Борошно - 1 ст. л.

Олія - за смаком

Сіль, чорний перець, лавровий лист - за смаком

Зелень (петрушка, кріп) - на смак

Солянка. Скріншот відео

Спосіб приготування:

Крок 1. Варимо бульйон з нарізаною на невеликі шматочки яловичини з чорним перцем і лавровим листом.

Крок 2. Проціджують бульйон і кладемо в нього нарізане м'ясне асорті і сосиски.

Крок 3. Дрібно нарізану цибулю підсмажуємо в глибокій сковороді з маслом. Додаємо до цибулі ложку борошна і розводимо невеликою кількістю бульйону.

Крок 4. Кладемо в сковороду нарізані мариновані гриби, огірки, оливки. Потім вливаємо туди ж огірковий розсіл і додаємо нашатковану капусту. Тушкуємо всі інгредієнти на невеликому вогні до готовності капусти.

Крок 5. Перекладаємо суміш з сковороди в бульйон, додаємо сметану і доводимо до кипіння.

Крок 6. Пробуємо страву, за необхідності досолюємо, перчимо і знімаємо з вогню. Наполягаємо 30-60 хвилин.

Крок 7. Готову солянку подаємо з подрібненим кропом або петрушкою.

Смачного!

Ще більше корисних порад про солянці - у випуску ток-шоу про якість життя "Корисна програма":

Раніше Українські Новини ділилися рецептами смачного чаю.

Крім того, розповіли, як приготувати ароматний суп з запечених грибів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини