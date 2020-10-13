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13 жовтня 2020, вівторок, 16:08 5
Технології 2020-10-13T16:37:10+03:00
Українські Новини
Презентація iPhone 12 mini. Що відомо про новинку від Apple за пару годин до прем'єри

Презентація iPhone 12 mini. Що відомо про новинку від Apple за пару годин до прем'єри

Кира Молчанова
Смартфон, презентація iPhone, iPhone 12
Презентація iPhone 12. Скріншот сайту Apple
Презентація iPhone 12. Скріншот сайту Apple

Сьогодні відбудеться презентація новинки від Apple - смартфону iPhone 12. І не одного, а відразу чотирьох моделей, включаючи Pro Max і міні версію. Інформація про майбутню подію є на офіційному сайті Apple.

Презентація повинна пройти онлайн 13 жовтня о 20:00 за київським часом. Її слоган "Hi, speed".

Головні продукти, які будуть на ній представлені - це чотири моделі iPhone:

  • 5,4-дюймовий iPhone 12 Mini;
  • 6,1-дюймовий iPhone 12;
  • 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro;
  • 6, 7-дюймовий iPhone 12 Pro Max.

Точні характеристики нових моделей поки невідомі. Однак ясно, що на презентації представлять найменший з айфонів: iPhone 12 mini з діагоналлю 5,4 дюйма.

У молодшої версії iPhone 12 буде OLED-екран підвищеної чіткості, нова 5-нанометровій однокристальна система Apple A14, 128 ГБ флешпам'яті та підтримка виключно 4G.

iPhone 12 буде пропонуватися в корпусі з прямокутними гранями з полікарбонату в шести колірних варіантах: жовтому, білому, червоному, блакитному, синьому і салатовий.

Візуально міні версія iPhone 12 буде схожа на моделі iPhone 4 і 5.

Нові моделі будуть віддаватися без навушників і адаптера харчування. Так вже робили в попередніх версіях продуктів від Apple. Фахівці вважають, що на такий крок в компанії пішли, щоб покрити витрати на впровадження 5G і стимулювати покупців купувати бездротову гарнітуру AirPods.

Очікується, що iPhone 12 Mini буде приблизно $ 649 - $ 799 (від 18 375 грн до 22 622 грн). Але від новинки очікують своїх недоліків. Наприклад, там може не виявитися OLED-дисплея, підтримки XDR, 10-бітного кольору та інших технологій. Крім того, у міні версії може не бути телеоб'єктива, основна камера буде здвоєною c ширококутним і над ширококутними об'єктивами.

Акумулятор iPhone 12 буде місткістю всього 2227 мА / год. А 5G буде підтримуватися в частотному діапазоні менш як 6 ГГц.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple 15 квітня представила світу новий iPhone SE, стартова вартість якого 399 доларів.

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