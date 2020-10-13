Презентація iPhone 12 mini. Що відомо про новинку від Apple за пару годин до прем'єри

Сьогодні відбудеться презентація новинки від Apple - смартфону iPhone 12. І не одного, а відразу чотирьох моделей, включаючи Pro Max і міні версію. Інформація про майбутню подію є на офіційному сайті Apple. Презентація повинна пройти онлайн 13 жовтня о 20:00 за київським часом. Її слоган "Hi, speed". Головні продукти, які будуть на ній представлені - це чотири моделі iPhone: 5,4-дюймовий iPhone 12 Mini; 6,1-дюймовий iPhone 12; 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro; 6, 7-дюймовий iPhone 12 Pro Max. Точні характеристики нових моделей поки невідомі. Однак ясно, що на презентації представлять найменший з айфонів: iPhone 12 mini з діагоналлю 5,4 дюйма. У молодшої версії iPhone 12 буде OLED-екран підвищеної чіткості, нова 5-нанометровій однокристальна система Apple A14, 128 ГБ флешпам'яті та підтримка виключно 4G. iPhone 12 буде пропонуватися в корпусі з прямокутними гранями з полікарбонату в шести колірних варіантах: жовтому, білому, червоному, блакитному, синьому і салатовий. Візуально міні версія iPhone 12 буде схожа на моделі iPhone 4 і 5. Нові моделі будуть віддаватися без навушників і адаптера харчування. Так вже робили в попередніх версіях продуктів від Apple. Фахівці вважають, що на такий крок в компанії пішли, щоб покрити витрати на впровадження 5G і стимулювати покупців купувати бездротову гарнітуру AirPods. Очікується, що iPhone 12 Mini буде приблизно $ 649 - $ 799 (від 18 375 грн до 22 622 грн). Але від новинки очікують своїх недоліків. Наприклад, там може не виявитися OLED-дисплея, підтримки XDR, 10-бітного кольору та інших технологій. Крім того, у міні версії може не бути телеоб'єктива, основна камера буде здвоєною c ширококутним і над ширококутними об'єктивами. Акумулятор iPhone 12 буде місткістю всього 2227 мА \/ год. А 5G буде підтримуватися в частотному діапазоні менш як 6 ГГц. Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple 15 квітня представила світу новий iPhone SE, стартова вартість якого 399 доларів.