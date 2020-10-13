підписатися на розсилку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку
13 жовтня 2020, вівторок, 13:55 9
Економіка 2020-10-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку

Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку

Александр Дмитриенко
ООН, Фармак, Глобальний договір ООН
Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук Фото: proman.com.ua
Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук Фото: proman.com.ua

Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку.

Про це в ході засідання Клубу сталого розвитку, який пройшов в компанії "Фармак", сказала генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

"На сьогоднішній момент в Україні зареєстровано 2,5 млн компаній і всього 74 з них є учасниками Глобального договору. Ще якась частина є учасниками СУП, ще якась частина звітує з питань сталого розвитку. Але для того, щоб ми як країна могли рухатися далі і не чекати досягнень цілей сталого розвитку через 220 років, як прогнозує ООН, якщо просто слідувати законодавчим нормам, а щоб мати можливість через 10 років показати великий прогрес в цій сфері, нам потрібні всі 2,5 млн, які приєднаються до цього руху", - сказала вона.

Сахарук зазначила, що компанія "Фармак" є найактивнішим учасником Глобального договору і позиціонує його діяльність, звітує за програмними цілями сталого розвитку як компанія, робить бенчмаркінг для інших компаній у цій та інших галузях.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" і Союз українських підприємців закликають бізнес слідувати цілям сталого розвитку.

"Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

Більше новин про: ООН Фармак Глобальний договір ООН

В Україні знову понад 5 тис. нових випадків коронавірусу за добу
У вівторок вранці Київ "почервонів" від масштабних заторів: карта найбільш завантажених доріг
Новини
Парламент має ухвалити законопроект, що знизить ціну газу на 35%, - мер Кличко 14:31
Кількість нових випадків зараження коронавірусом в Київській області почала зростати 14:28
РГК Метрологічний центр підготував установки для повірки промислових лічильників газу 14:09 Прес-реліз
Офіс Президента підтверджує відсутність юридичних наслідків опитування 25 жовтня 14:04
Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку 13:55
більше новин
Комісію за розрахунки платіжними картами можуть зменшити в 5-6 разів, — законопроект 10:37
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У нас є серйозні сумніви щодо інституційної спроможності діючої влади провести ці вибори, — Марина Порошенко 18:42
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
більше новин
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
У МОЗ не наполягатимуть на поверненні до тотального карантину в Україні 08:34
Лікар розповіла, як виснажені хворі у київських лікарнях знімають з себе маску з киснем, щоб померти 10:41
В Україні понад 22 тисячі хворих на пневмонію за тиждень. Це в п'ять разів більше, ніж влітку 11:32
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
більше новин
За 8 місяців падіння ВВП становило 5,8%, — Мінекономіки
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok