Глобальний договір ООН закликає українські компанії приєднатися до руху сталого розвитку.

Про це в ході засідання Клубу сталого розвитку, який пройшов в компанії "Фармак", сказала генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

"На сьогоднішній момент в Україні зареєстровано 2,5 млн компаній і всього 74 з них є учасниками Глобального договору. Ще якась частина є учасниками СУП, ще якась частина звітує з питань сталого розвитку. Але для того, щоб ми як країна могли рухатися далі і не чекати досягнень цілей сталого розвитку через 220 років, як прогнозує ООН, якщо просто слідувати законодавчим нормам, а щоб мати можливість через 10 років показати великий прогрес в цій сфері, нам потрібні всі 2,5 млн, які приєднаються до цього руху", - сказала вона.

Сахарук зазначила, що компанія "Фармак" є найактивнішим учасником Глобального договору і позиціонує його діяльність, звітує за програмними цілями сталого розвитку як компанія, робить бенчмаркінг для інших компаній у цій та інших галузях.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" і Союз українських підприємців закликають бізнес слідувати цілям сталого розвитку.

"Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

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