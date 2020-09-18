"Фармак" і СУП закликають бізнес слідувати цілям сталого розвитку

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) і Союз українських підприємців закликають бізнес слідувати цілям сталого розвитку.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СУП в Facebook.

Згідно з повідомленням, СУП запустила новий формат заходів для підприємців - Клуб сталого розвитку.

У повідомленні наголошується, що сталий розвиток бізнесу, наявність стратегії сталого розвитку сьогодні багато в чому визначають майбутнє держави, а екологічні підходи є однією з важливих конкурентних переваг послуги або товару.

"В даний час людство використовує еквівалент 1,7 планет, щоб забезпечити ресурси, необхідні для виробництва товарів і поглинання відходів. Це означає, що вже зараз Землі потрібно півтора роки, аби відновити те, що використовується протягом року", - розповіла спікер та керівник Клубу сталого розвитку, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

При цьому на Заході розуміння важливості стійкості для підприємств прийшло.

Експерти PwC проаналізували документи тисячі компаній з 31 країни. 72% з них згадують Цілі сталого розвитку у фінансовій або нефінансовій звітності, а кожен п’ятий топ-менеджер посилається на них в своїх публічних виступах.

Згідно з опитуванням Morgan Stanley's, 71% інвесторів вважають, що компанії, які ставлять перед собою екологічні та соціальні цілі, заробляють більше.

В свою чергу, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні Тетяна Сахарук зазначила, що сьогодні 71 українська компанія є членом Глобального договору. Всього в країні задекларовано 169 завдань Сталого розвитку.

"За статистикою ООН, якщо бізнес побудований на ідеях сталого розвитку, він зростає у 2-3 рази швидше", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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