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  • "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси
09 вересня 2020, середа, 19:40 10
Економіка 2020-09-09T20:15:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси

"Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси

Александр Дмитриенко
ООН, Фармак, Володимир Костюк
Владимир Костюк. Фото пресс-службы
Владимир Костюк. Фото пресс-службы

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) інтегрувала принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

Про це в ході фінальної програми Young SDG Innovators сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Ми інтегрували принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси компанії - від вибору постачальника до управління відходами та користування природними ресурсами та стали першою фармацевтичною компанією в Україні, яка приєдналася до Глобального договору ООН і в цьому році ми випустили свою першу нефінансову звітність", - сказав він.

За словами Костюка, тепер компанія "Фармак" сфокусована на на створенні Довгострокової стратегії сталого розвитку, яка буде відповідати амбітним бізнес-цілям компанії та стратегії сталого розвитку галузі та країни.

"У період кризи, викликаного пандемією важливо не забувати, що подолавши цю кризу, ми все ще залишимося в Глобальній кризі, пов'язаній зі зміною клімату та іншими загрозами. Слідувати Цілям Сталого розвитку - це вже не вибір. Це даність по якій варто жити і працювати всім - і людині і підприємству. Збереження екосистеми - основне завдання цілого світу: всіх країн, всіх підприємств, кожної людини на землі. Ці амбітні цілі вимагають об'єднання бізнесу, влади і суспільства і кожен повинен розуміти, що може внести свій вклад в їх досягнення",- підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" увійшов у ТОП-3 найкращих роботодавців країни згідно з рейтингом "Бренд роботодавця".

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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