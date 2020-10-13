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13 жовтня 2020, вівторок, 13:05 6
Економіка 2020-10-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" наголошує на важливості партнерства для бізнесу, влади і суспільства

"Фармак" наголошує на важливості партнерства для бізнесу, влади і суспільства

Александр Дмитриенко
Партнерство, Фармак, Олена Зубарєва
Керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ
Керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) наголошує на важливості партнерства для бізнесу, влади і суспільства.

Про це в ході засідання Клубу сталого розвитку, який пройшов в компанії "Фармак", сказала спікер і керівник Клубу сталого розвитку, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

"Мета партнерство дуже важлива, особливо зараз, в період пандемії, як в нашій країні, так і в усьому світі. Подивіться, наскільки партнерство себе проявило, партнерство влада-бізнес, бізнес і влада, влада і суспільство, суспільство і бізнес, спільноти, різні організації – всі проявили ці якості партнерства. Сьогодні ми знаходимося в компанії "Фармак", і не можна не сказати про партнерство. Ми в період пандемії крім того, що як і будь-який інший бізнес, поставляли апарати ШВЛ, поставляли ліки в медустанови, ми поставили ліки "пропофол" без реєстрації в країни Європи, Ізраїль. Вони необхідні для лікування наслідків коронавірусної хвороби. Це саме те партнерство, про яке ми говоримо. Партнерство - це коли поєднуються бізнес, влада і суспільство", - сказала вона.

Зубарєва зазначила, що роль партнерства неможливо переоцінити для українського бізнесу, якому довелося буквально виживати в умовах пандемії.

Також вона підкреслила, що для бізнесу важливо слідувати цілям сталого розвитку.

"Сьогодні по суті це не питання вибору - розвивається компанія стало чи ні - необхідно так налагодити бізнес, щоб він гармонійно розвивався з природою. Нещодавно на Всесвітньому економічному форумі був оприлюднений 21 показник, обов'язковий для фінансової звітності, і туди увійшли показники, які ідентифікують з дотриманням досягнень цілей сталого розвитку ... Сьогодні ми використовуємо еквівалент 1,7 планети, часу на роздуми немає, потрібно діяти ", - зазначила вона.

В ході засідання Клубу сталого розвитку засновник IT-компанії Powercode і онлайн-супермаркету Foodex24 Владислав Савченко розповів про успішне партнерство компанії з Міністерством охорони здоров'я, Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Міністерством цифрової трансформації, а також про успішний запуск онлайн-супермаркету з достаки продуктів Foodex24 за 14 днів в період карантину.

Засновник сервісу для онлайн-пошуку ліків Liki24.com Антон Аврінский розповів про приклади успішного партнерства сервісу з аптеками, страховими компаніями та громадянами.

У свою чергу член наглядової ради компанії "Фармак" Петро Чернишов розповів про проект з математики для учнів і вчителів Kontora PI, засновником якого він є. За його словами, в рамках проекту проведено успішні навчальні табори з математики для учнів і вчителів, при цьому в планах проекту - організація річного курсу з математики та психології для вчителів.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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