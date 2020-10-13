"Фармак" наголошує на важливості партнерства для бізнесу, влади і суспільства

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) наголошує на важливості партнерства для бізнесу, влади і суспільства.

Про це в ході засідання Клубу сталого розвитку, який пройшов в компанії "Фармак", сказала спікер і керівник Клубу сталого розвитку, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ "Фармак" Олена Зубарєва.

"Мета партнерство дуже важлива, особливо зараз, в період пандемії, як в нашій країні, так і в усьому світі. Подивіться, наскільки партнерство себе проявило, партнерство влада-бізнес, бізнес і влада, влада і суспільство, суспільство і бізнес, спільноти, різні організації – всі проявили ці якості партнерства. Сьогодні ми знаходимося в компанії "Фармак", і не можна не сказати про партнерство. Ми в період пандемії крім того, що як і будь-який інший бізнес, поставляли апарати ШВЛ, поставляли ліки в медустанови, ми поставили ліки "пропофол" без реєстрації в країни Європи, Ізраїль. Вони необхідні для лікування наслідків коронавірусної хвороби. Це саме те партнерство, про яке ми говоримо. Партнерство - це коли поєднуються бізнес, влада і суспільство", - сказала вона.

Зубарєва зазначила, що роль партнерства неможливо переоцінити для українського бізнесу, якому довелося буквально виживати в умовах пандемії.

Також вона підкреслила, що для бізнесу важливо слідувати цілям сталого розвитку.

"Сьогодні по суті це не питання вибору - розвивається компанія стало чи ні - необхідно так налагодити бізнес, щоб він гармонійно розвивався з природою. Нещодавно на Всесвітньому економічному форумі був оприлюднений 21 показник, обов'язковий для фінансової звітності, і туди увійшли показники, які ідентифікують з дотриманням досягнень цілей сталого розвитку ... Сьогодні ми використовуємо еквівалент 1,7 планети, часу на роздуми немає, потрібно діяти ", - зазначила вона.

В ході засідання Клубу сталого розвитку засновник IT-компанії Powercode і онлайн-супермаркету Foodex24 Владислав Савченко розповів про успішне партнерство компанії з Міністерством охорони здоров'я, Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Міністерством цифрової трансформації, а також про успішний запуск онлайн-супермаркету з достаки продуктів Foodex24 за 14 днів в період карантину.

Засновник сервісу для онлайн-пошуку ліків Liki24.com Антон Аврінский розповів про приклади успішного партнерства сервісу з аптеками, страховими компаніями та громадянами.

У свою чергу член наглядової ради компанії "Фармак" Петро Чернишов розповів про проект з математики для учнів і вчителів Kontora PI, засновником якого він є. За його словами, в рамках проекту проведено успішні навчальні табори з математики для учнів і вчителів, при цьому в планах проекту - організація річного курсу з математики та психології для вчителів.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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