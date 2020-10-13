Онищенко розповів як за завданням Коболєва літав на переговори до Сороса готувати під нього приватизацію "Укргазвидобування"

Онищенко розповів як за завданням Коболєва літав на переговори до Сороса готувати під нього приватизацію "Укрг

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готував до приватизації найбільше українське підприємство з видобутку вуглеводнів "Укргазвидобування" в інтересах американо-британського фінансиста Джорджа Сороса. І для цих цілей привертав до підготовки даної угоди екс-нардепа Олександра Онищенка. Про це сам політик заявив під час телевізійного ефіру на одному з українських телеканалів.

"Якось викликає мене (Онищенко, - ред) Коболєв і каже, що Сорос хоче приватизувати "Укрзагазвидобування". Але ряд компаній, які є інвесторами "Укргазвидобування", заважають йому (Соросу, - ред). Мені (Коболєву, - ред ) поставлено завдання прибрати всі ці компанії. Я хотів би, щоб ти зустрівся з Соросом і він тобі запропонує якусь суму, щоб ти ці компанії продав", - розповів Олександр Онищенко.

Він додав, що полетів в Америку, де йому за одну з компаній, в розвиток якої було вкладено близько $100 млн, запропонували $3 млн і піти. Як зазначив екс-нардеп, розмови з продажу компанії не вийшло. Тоді опоненти Онищенка, за його словами, підключили НАБУ, яке порушило проти його компаній кримінальні справи. Після цього, за словами політика, всі його компанії були відібрані, вони продовжували протягом 2-3 років добувати газ, який перекладався на баланс "Укргазвидобування" і тим самим ставав заявляємим прибутком цієї структури "Нафтогазу".

"Цей період пройшов. Ніхто вкладати інфестіціі в газовидобуток не хоче. А "Укргазвидобування" потихеньку готують до приватизації", - резюмував свій виступ Олександр Онищенко.

У січні-червні 2020 року державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток в 54 рази, або на 15,984 млрд гривень до 301 млн гривень в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передавали Українські Новини.

Як відомо, "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України. Входить до складу Нафтогазу. Видобуває 75% видобуваємого в Україні газу.

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