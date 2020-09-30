Укргазвидобування" з початку року скоротила прибуток у 54 рази

У січні-червні 2020 року державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток в 54 рази, або на 15,984 млрд гривень до 301 млн гривень в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передають Українські Новини.

"В умовах зниження ціни газу "Укргазвидобування" утримує прибутковий рівень. За підсумками 1-го півріччя 2020 компанія отримала чистий прибуток - 301 млн гривень, операційний прибуток - 1,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні "Укргазвидобування".

При цьому чистий дохід від надання послуг та реалізації продукції в січні-червні 2020 року скоротився на 47,1%, або на 21,012 млрд гривень, до 23,585 млрд гривень порівняно з показником в 1-му півріччі 2019 року.

Своєю чергою в січні-червні 2020 року валовий прибуток компанії скоротився в 3,5 раза, або на 15,752 млрд гривень, до 6,393 млрд гривень.

Зазначається, що за цей же період компанія інвестувала в розвиток видобутку українського газу 6,9 млрд гривень, переказала 12,7 млрд гривень податків до бюджетів усіх рівнів.

"Ключовий фактор, який вплинув на фінансові результати "Укргазвидобування" в 1-му півріччі - зниження середньої ціни реалізації газу на 46% порівняно з аналогічним показником попереднього року", - підкреслили в "Укргазвидобуванні".

Крім того, в 1-му півріччі компанією було піднято на поверхню 6,76 млрд куб. м газу, який група Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" поставила населенню і підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ).

"Такі результати забезпечено за рахунок введення в експлуатацію 24 свердловин, а також проведення 347 операцій колтюбінговоми установками і 53 операцій з гідророзривом пласта (ГРП). Крім того, виконано 62 операції з капітального ремонту свердловин", - підсумували в "Укргазвидобуванні".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що пандемія коронавірусної інфекції матиме негативний вплив на видобувну галузь.

У грудні Служба безпеки України і Національна поліція провели обшуки в державній газодобувній компанії "Укргазвидобування".

У 2019 державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" скоротила чистий прибуток на 29,8%, або на 8,086 млрд гривень до 19,048 млрд гривень.

Чистий дохід компанії в 2019 році незначно скоротився (на 6,2 млн гривень) до 78,96 млрд гривень в порівнянні з показником 2018 року.

Також у 2018 "Укргазвидобування" скоротило прибуток на 11% до 27,1 млрд гривень, а "Укртрансгаз" закупить 354 млн куб. м газу за 2,5 млрд гривень.

«Укргазвидобування» є найбільшим видобувачем газу в Україні і, відповідно до постанови Кабміну, зобов'язана реалізовувати всі обсяги видобутого газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для потреб населення.

100% акцій компанії належить "Нафтогазу".

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