Надбавка за доступ до держтаємниці і відрядні: Кулеба заробив у вересні 80 тис. uривень

За вересень заробітна плата міністра закордонних справ Дмитра Кулеби становила 80,2 тис. гривень, його заступників - від 49,7 тис. до 141 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 137 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин Міністерства закордонних справ. Зазначено, що сума коштів, нарахована міністру у вересні становила 80 296 гривень. З них посадовий оклад Кулеби становив 30 016 гривень, надбавка за доступ до державної таємниці - 6 003 гривні, надбавка як експерту з питань державної таємниці - 6 003 гривні, на відрядження - 35 292 гривні та обмеження за розміром зарплат чиновників, встановлене законом "Про державний бюджет України на 2020 рік"- 2 981 гривню. Матеріальна допомога міністру у вересні не виплачувалася. Інформації про фактично отриману суму коштів, отриману міністром, не вказано. Зарплата першого заступника міністра Еміне Джапарову становила 59 533 гривні, заступників Василя Боднара - 57 929 гривень, Євгенія Єніна - 141 074 гривні, Єгору Божку зарплата не нараховувалася, Дмитра Сеника - 49 757 гривень, держсекретаря Олександра Банькова - 136 983 гривні. Як повідомляли Українськi Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній і членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. Гривень). 4 березня Рада призначила міністром закордонних справ Дмитра Кулебу замість Вадима Пристайка.