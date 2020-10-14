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14 жовтня 2020, середа, 05:45 5
Суспільство 2020-10-14T06:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть змінити правила отримання номерів для авто: що чекає водіїв

В Україні хочуть змінити правила отримання номерів для авто: що чекає водіїв

Валерия Драгомирова
автомобілі, Державні номерні знаки, номери
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Для українців хочуть спростити процес реєстрації автомобілів і видачі номерних знаків. Власник авто зможе вибрати будь-які вільні комбінації для знаків, а не тільки ті, які є в конкретному сервісному центрі у той час, як у вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%.

Таке нововведення ініціює Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб вони набрали чинності, їх має схвалити Верховна Рада. Про це заявив заступник міністра Сергій Гончаров, пише "Сегодня". 

Що пропонують:

  • власник автомобіля в сервісному центрі МВС буде отримувати виключно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • номерний знак дозволять замовляти в будь-якому місці, яке має право виробляти номери за державним стандартом;
  • у власника авто буде можливість зайти в "Електронний кабінет водія", знайти вільний номер і забронювати його.

"Ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - сказав Гончаров.

Як повідомляли Українські Новини, українців  штрафуватимуть за "модні" автономери.

Раніше українцям почали приходити липові штрафи за порушення ПДР

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