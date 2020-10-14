В Україні хочуть змінити правила отримання номерів для авто: що чекає водіїв

Для українців хочуть спростити процес реєстрації автомобілів і видачі номерних знаків. у той час, як у вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6% . Власник авто зможе вибрати будь-які вільні комбінації для знаків, а не тільки ті, які є в конкретному сервісному центрі

Таке нововведення ініціює Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб вони набрали чинності, їх має схвалити Верховна Рада. Про це заявив заступник міністра Сергій Гончаров, пише "Сегодня".

Що пропонують:

власник автомобіля в сервісному центрі МВС буде отримувати виключно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

номерний знак дозволять замовляти в будь-якому місці, яке має право виробляти номери за державним стандартом;

у власника авто буде можливість зайти в "Електронний кабінет водія", знайти вільний номер і забронювати його.

"Ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - сказав Гончаров.



Як повідомляли Українські Новини, українців штрафуватимуть за "модні" автономери.



Раніше українцям почали приходити липові штрафи за порушення ПДР.

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