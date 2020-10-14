В Україні хочуть змінити правила отримання номерів для авто: що чекає водіїв

Для українців хочуть спростити процес реєстрації автомобілів і видачі номерних знаків. Власник авто зможе вибрати будь-які вільні комбінації для знаків, а не тільки ті, які є в конкретному сервісному центрі у той час, як у вересні продажі нових легкових автомобілів зросли на 6%. Таке нововведення ініціює Міністерство внутрішніх справ. Для того, щоб вони набрали чинності, їх має схвалити Верховна Рада. Про це заявив заступник міністра Сергій Гончаров, пише "Сегодня". Що пропонують: власник автомобіля в сервісному центрі МВС буде отримувати виключно свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; номерний знак дозволять замовляти в будь-якому місці, яке має право виробляти номери за державним стандартом; у власника авто буде можливість зайти в "Електронний кабінет водія", знайти вільний номер і забронювати його. "Ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд вибирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не тільки ті, які є в сервісному центрі МВС", - сказав Гончаров. Як повідомляли Українські Новини, українців штрафуватимуть за "модні" автономери. Раніше українцям почали приходити липові штрафи за порушення ПДР.