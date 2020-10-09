Липові штрафи за порушення ПДР стали приходити українцям. Як не попастися на обман

В той час як в додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР , в Україні з'явилися шахраї, які відправляють автомобілістам липові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про те, як не попастися на обман, повідомляє Обозреватель.

Повідомляється, що листи з повідомленнями про штрафи, які є липовими, надсилають людям прямо додому, і навіть тим, хто не водить машину.

Лист з не реальним штрафом прийшов в поштовий ящик киянки Валентини Андріяшко.

"Ще так здивувалася, давно вже ніхто листів не надсилав. Відкриваю, а там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адресу, тільки на машині я давно не їжджу. При розлученні з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню колишньому чоловікові й відразу запитую, чого, мовляв, штраф не сплатив, а мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже пару тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують всі штрафи, каже, що там нічого немає. Дивно", - передає її слова Обозреватель.

Пізніше їй почали дзвонити колектори, погрожували що заберуть квартиру. Жінка відповіла, що звернеться в поліцію, і вони перестали їй дзвонити.

Схожа історія сталася з киянином Геннадієм.

"Я спочатку хотів заплатити, думав, що десь порушив, бо у мене таке буває. Але ця квитанція мене збентежила. Заліз в додаток про штрафи, там такого у мене немає. Викинув папірець, зрозумів, що обман", - розповідає він.

Пізніше йому також дзвонили невідомі та погрожували, що передадуть інформацію про несплату "штрафу" прикордонникам, і його не випустять за кордон. Знайомий адвокат Геннадія сказав йому, що це звичайні шахраї, і боятися не варто.

Як не попастися на обман

У поліції заявили, що до них зверталися зі схожою проблемою.

"До нас зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Таким чином, ми виявляли автомобілі-двійники", - говорить прессекретар патрульної поліції України Яна Кутова.

Але безпосередньо з липовими штрафами в поліції поки не розібралися.

Поліціянти рекомендують, перед оплатою будь-якого штрафу, перевіряти його в базах.

Це можна зробити досить просто, наприклад, на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua, а також в додатку "Дія".

Адвокат Андрій Вареник радить звертатися в тому випадку, якщо ви оплатили штраф, який, як виявилося, вам прислали шахраї.

Якщо вам прийшов лист зі штрафом, але в базах його немає, адвокат радить сміливо ігнорувати цей лист - швидше за все, його прислали шахраї.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

Тим часом за розсилку спаму Верховна Рада ввела штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень і за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень - штраф від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень.

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