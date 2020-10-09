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09 жовтня 2020, пʼятниця, 07:00 7
Суспільство 2020-10-09T07:30:02+03:00
Українські Новини
Липові штрафи за порушення ПДР стали приходити українцям. Як не попастися на обман

Липові штрафи за порушення ПДР стали приходити українцям. Як не попастися на обман

Александр Савич
Афера, Штраф, Обман, порушення ПДР, ПДР, штрафи за порушення ПДР
Українцям стали приходити листи з липовими штрафами за порушення ПДР
Українцям стали приходити листи з липовими штрафами за порушення ПДР

В той час як в додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР, в Україні з'явилися шахраї, які відправляють автомобілістам липові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Про те, як не попастися на обман, повідомляє Обозреватель.

Повідомляється, що листи з повідомленнями про штрафи, які є липовими, надсилають людям прямо додому, і навіть тим, хто не водить машину.

Лист з не реальним штрафом прийшов в поштовий ящик киянки Валентини Андріяшко.

"Ще так здивувалася, давно вже ніхто листів не надсилав. Відкриваю, а там штраф за перевищення швидкості. Моє прізвище, моя адресу, тільки на машині я давно не їжджу. При розлученні з чоловіком авто дісталося йому. Дзвоню колишньому чоловікові й відразу запитую, чого, мовляв, штраф не сплатив, а мені прислали. Він каже, що авто в ремонті вже пару тижнів. Подивився в спеціальному додатку, де фіксують всі штрафи, каже, що там нічого немає. Дивно", - передає її слова Обозреватель.

Пізніше їй почали дзвонити колектори, погрожували що заберуть квартиру. Жінка відповіла, що звернеться в поліцію, і вони перестали їй дзвонити.

Схожа історія сталася з киянином Геннадієм.

"Я спочатку хотів заплатити, думав, що десь порушив, бо у мене таке буває. Але ця квитанція мене збентежила. Заліз в додаток про штрафи, там такого у мене немає. Викинув папірець, зрозумів, що обман", - розповідає він.

Пізніше йому також дзвонили невідомі та погрожували, що передадуть інформацію про несплату "штрафу" прикордонникам, і його не випустять за кордон. Знайомий адвокат Геннадія сказав йому, що це звичайні шахраї, і боятися не варто.

Як не попастися на обман

У поліції заявили, що до них зверталися зі схожою проблемою.

"До нас зверталися водії, говорили, що їм прийшов штраф, проте в цей час вони були в іншому місці. Таким чином, ми виявляли автомобілі-двійники", - говорить прессекретар патрульної поліції України Яна Кутова.

Але безпосередньо з липовими штрафами в поліції поки не розібралися.

Поліціянти рекомендують, перед оплатою будь-якого штрафу, перевіряти його в базах.

Це можна зробити досить просто, наприклад, на сайті МВС bdr.mvs.gov.ua, а також в додатку "Дія".

Адвокат Андрій Вареник радить звертатися в тому випадку, якщо ви оплатили штраф, який, як виявилося, вам прислали шахраї.

Якщо вам прийшов лист зі штрафом, але в базах його немає, адвокат радить сміливо ігнорувати цей лист - швидше за все, його прислали шахраї.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

Тим часом за розсилку спаму Верховна Рада ввела штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень і за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень - штраф від 3,4 тис. до 8,5 тис. гривень.

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