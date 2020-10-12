Кім Чен Ин вибачився перед народом КНДР і заплакав під час військового параду

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на військовому параді на честь 75-річчя створення Трудової партії Кореї вибачився перед корейцями за свої помилки під час боротьби з коронавірусом і заплакав, тоді як раніше повідомлялося, що в Північній Кореї заявили про першу підозру на коронавірус лише в липні, звинувативши в цьому Південну Корею . Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що подібні вибачення і визнання існування помилок в рішеннях Кім Чен Ина є дуже рідкісною подією.

"Наш народ надав мені довіру, висока, як небо, і глибоке, як море, але мені не завжди вдавалося задовільно відповідати цьому. Мені дуже шкода", — сказав Кім Чен Ин під час своєї промови на урочистому параді в Пхеньяні.

Повідомляється, що всі присутні на параді були без масок.

Експерти заявляють, що ця промова була демонстрацією зростального тиску на його режим. Кім Чен Ин згадав три лиха, з якими стикається його народ: Covid-19, міжнародні санкції і стихійні лиха.

"Хоча на мене покладена важлива відповідальність - очолити цю країну, відстоюючи справу великих товаришів Кім Ір Сена і Кім Чен Іра, завдяки довірі всього народу, моїх зусиль і щирості було недостатньо, щоб позбавити наш народ від життєвих труднощів ", - сказав також Кім Чен Ин.

Також під час параду Кім Чен Ин представив нову міжконтинентальну балістичну ракету-монстра, здатну досягти материкової частини США. Експерти вже заявили, що ця ракета стане однією з найбільших мобільних міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) в світі, якщо вона буде введена в експлуатацію.

Як повідомляли Українські новини, Президент США Дональд Трамп оголосив про отриманий "дуже хороший лист" від Кім Чен Ина.

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