Ким Чен Ын получил ответное письмо от Трампа и похвалил его за смелость

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на государственные СМИ страны.

Ким похвалил письмо, назвав его "прекрасным", и добавил, что "серьезно подумает над его интересным содержанием", сообщает северокорейская информационное агентство KCNA.

Он также высоко оценил "чрезвычайную смелость" Трампа.

Ранее в этом месяце господин Трамп сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера.

"Одного дня вы узнаете, что было в этом письме, однажды вы его прочтете. Возможно это произойдет через 100 лет, а возможно и за две недели", - сказал тогда президент США.

Никаких подробностей о том, как письмо Дональда Трампа доставили к Ким Чен Ыну, не сообщается. Ничего неизвестно также и о содержании послания. В Белом доме эту информацию не комментируют.

Переговоры между США и Северной Кореей прекратились после встречи Кима и Трампа во Вьетнаме, состоявшейся в феврале.

Письмо стало первым значительным событием, состоявшейся между странами с тех пор, сообщает из Сеула корреспондент BBC Лаура Бикер.

США настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от своей ядерной программы, а Пхеньян требует ослабления санкций.

Однако в последние месяцы Трамп тепло говорил о Ки Чен Ыне.

Ранее в этом месяце он заявил журналистам, что под руководством господина Кима Северная Корея "огромный потенциал".

А в мае во время визита в Японию господин Трамп описал севернокорейського лидера как "очень умного парня" и сказал, что ожидает от КНДР "много хороших вещей".

Напомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.