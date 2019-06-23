Ким Чен Ын получил ответное письмо от Трампа и похвалил его за смелость

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.\r\nОб этом пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на государственные СМИ страны.\r\nКим похвалил письмо, назвав его "прекрасным", и добавил, что "серьезно подумает над его интересным содержанием", сообщает северокорейская информационное агентство KCNA.\r\nОн также высоко оценил "чрезвычайную смелость" Трампа.\r\nРанее в этом месяце господин Трамп сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера.\r\n"Одного дня вы узнаете, что было в этом письме, однажды вы его прочтете. Возможно это произойдет через 100 лет, а возможно и за две недели", - сказал тогда президент США.\r\nНикаких подробностей о том, как письмо Дональда Трампа доставили к Ким Чен Ыну, не сообщается. Ничего неизвестно также и о содержании послания. В Белом доме эту информацию не комментируют.\r\nПереговоры между США и Северной Кореей прекратились после встречи Кима и Трампа во Вьетнаме, состоявшейся в феврале.\r\nПисьмо стало первым значительным событием, состоявшейся между странами с тех пор, сообщает из Сеула корреспондент BBC Лаура Бикер.\r\nСША настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от своей ядерной программы, а Пхеньян требует ослабления санкций.\r\nОднако в последние месяцы Трамп тепло говорил о Ки Чен Ыне.\r\nРанее в этом месяце он заявил журналистам, что под руководством господина Кима Северная Корея "огромный потенциал".\r\nА в мае во время визита в Японию господин Трамп описал севернокорейського лидера как "очень умного парня" и сказал, что ожидает от КНДР "много хороших вещей".\r\nНапомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.\r\nВ ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.