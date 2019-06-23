подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
23 июня 2019, воскресенье, 15:06 191
Политика мира 2019-06-23T15:13:36+03:00
Українські Новини
Ким Чен Ын получил ответное письмо от Трампа и похвалил его за смелость

Ким Чен Ын получил ответное письмо от Трампа и похвалил его за смелость

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет "ВВС-Украина" со ссылкой на государственные СМИ страны.

Ким похвалил письмо, назвав его "прекрасным", и добавил, что "серьезно подумает над его интересным содержанием", сообщает северокорейская информационное агентство KCNA.

Он также высоко оценил "чрезвычайную смелость" Трампа.

Ранее в этом месяце господин Трамп сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера.

"Одного дня вы узнаете, что было в этом письме, однажды вы его прочтете. Возможно это произойдет через 100 лет, а возможно и за две недели", - сказал тогда президент США.

Никаких подробностей о том, как письмо Дональда Трампа доставили к Ким Чен Ыну, не сообщается. Ничего неизвестно также и о содержании послания. В Белом доме эту информацию не комментируют.

Переговоры между США и Северной Кореей прекратились после встречи Кима и Трампа во Вьетнаме, состоявшейся в феврале.

Письмо стало первым значительным событием, состоявшейся между странами с тех пор, сообщает из Сеула корреспондент BBC Лаура Бикер.

США настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от своей ядерной программы, а Пхеньян требует ослабления санкций.

Однако в последние месяцы Трамп тепло говорил о Ки Чен Ыне.

Ранее в этом месяце он заявил журналистам, что под руководством господина Кима Северная Корея "огромный потенциал".

А в мае во время визита в Японию господин Трамп описал севернокорейського лидера как "очень умного парня" и сказал, что ожидает от КНДР "много хороших вещей".

Напомним, Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

Больше новостей о: КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп США-КНДР

Архив
Новости
На Донбассе работники шахты остановили добычу угля 16:18
В Киеве прошло шествие в поддержку ЛГБТ: яркие фото KyivPride 15:59
За пост в Facebook об ЛГБТ против заммэра Сум открыли уголовное дело 15:25
Ким Чен Ын получил ответное письмо от Трампа и похвалил его за смелость 15:06
ДТП в Харькове. Фото: Нацполиция
В Харькове водитель влетел в горсовет 14:33
больше новостей
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма 18:06
В центре Кривого Рога на автобусной остановке прогремел взрыв, есть пострадавшие 16:15
Зеленский уволил экс-замглавы СБУ Фролова с военной службы 18:04
больше новостей
Кнопкодавы в Раде заплатят по $3 тысячи: Зеленский внес законопроект 20:30
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине 06:00 Карта
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Удалить волосы и помыться: Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота в жару 23:50
Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
СБУ против НАБУ: Демчина проиграл суд Сытнику 17:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok