Більше чверті українців перебувають за межею бідності, - омбудсмен Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що більше чверті населення України перебуває за межею бідності.

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена, посилаючись на доповідь Денісової на щорічному Соціальній форумі Ради ООН з прав людини в Женеві (Швейцарія), передають Українські Новини.

"Не дивлячись на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність робочих. За оцінками експертів, кожному третьому хто працює не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості", - зазначила Денісова.

У доповіді вона зазначила, що прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на людину в місяць, мінімальна зарплата - 176 доларів.

За її словами, в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати зарплат, зараз борг становить 200 млн доларів.

Денісова підкреслила, що незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку, пенсію на рівні риси монетарної бідності або нижче отримують близько 80% українських пенсіонерів.

Омбудсмен зазначила, що проблема бідності в Україні посилилася в умовах пандемії коронавірусу.

"Проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня бідності та безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, обмеженням доступу до дистанційного онлайн-навчання більшості дітей з малозабезпечених сімей", - сказала вона.

За її словами, небезпека поширення коронавірусу провокує дискримінацію в суспільстві та стає причиною ворожнечі відносно ромів, внутрішньо переміщених осіб, представників ЛГБТ-спільноти та трудових мігрантів.

Вона висловила впевненість, що під час пандемії права людини не повинні купувати другорядне значення, а державна політика повинна бути спрямована перш за все на захист найбільш вразливих груп населення.

Як повідомляли Українські Новини, безробітними за час карантину стали сотні тисяч громадян: як представників інтелектуальної праці, так і простих професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, Державний центр зайнятості зареєстрував понад 444 тис. безробітних українських громадян.

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