У Києві батько спалив свою 6-річну дитину у квартирі після конфлікту з дружиною

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві на проспекті Правди 31а, батько спалив свою 6-річну дитину в ліжечку після конфлікту з дружиною, тоді як раніше повідомлялося про те, що у Львові в житловому будинку прогримів вибух . Про це повідомляє dtp kiev ua на сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, батько підпалив квартиру, в якій перебувала його маленька дитина.

" ... батько підпалив квартиру і закрив в ній дитину. Малюк задихнувся в диму. На ґрунті конфлікту вигнав дружину з квартири й підпалив дитяче ліжечко. Дитині було 6 років", - повідомляє dtp kiev ua.

Додаткову інформацію повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

"В один з моментів, він виліз у вікно і пожежники йому кричали "відкрий двері", а він їм у відповідь сказав "зараз, ще 5 хвилин"...

Кажуть, що є загиблі, в тому числі - дитина (яка була у квартирі) і сам чоловік.

Інформація уточнюється ", — повідомляє Київ Оперативний.

За іншою інформацією, чоловік живий, його затримала поліція. Про це повідомляє Сьогодні.

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