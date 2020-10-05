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  • У Києві батько спалив свою 6-річну дитину у квартирі після конфлікту з дружиною
05 жовтня 2020, понеділок, 21:59 5
Події 2020-10-05T22:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві батько спалив свою 6-річну дитину у квартирі після конфлікту з дружиною

У Києві батько спалив свою 6-річну дитину у квартирі після конфлікту з дружиною

Александр Савич
Смерть, пожежа, Київ, смерть дитини, пожежа в квартирі

Сьогодні, 5 жовтня, в Києві на проспекті Правди 31а, батько спалив свою 6-річну дитину в ліжечку після конфлікту з дружиною, тоді як раніше повідомлялося про те, що у Львові в житловому будинку прогримів вибух. Про це повідомляє dtp kiev ua на сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, батько підпалив квартиру, в якій перебувала його маленька дитина.

" ... батько підпалив квартиру і закрив в ній дитину. Малюк задихнувся в диму. На ґрунті конфлікту вигнав дружину з квартири й підпалив дитяче ліжечко. Дитині було 6 років", - повідомляє dtp kiev ua.

Додаткову інформацію повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

"В один з моментів, він виліз у вікно і пожежники йому кричали "відкрий двері", а він їм у відповідь сказав "зараз, ще 5 хвилин"...

Кажуть, що є загиблі, в тому числі - дитина (яка була у квартирі) і сам чоловік.

Інформація уточнюється ", — повідомляє Київ Оперативний.

За іншою інформацією, чоловік живий, його затримала поліція. Про це повідомляє Сьогодні.

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Будинок на проспекті Правди в Києві, в якому чоловік, за попередніми даними, спалив свою дитину. Скріншот: facebook / dtp.kiev.ua
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