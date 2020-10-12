На виборах до міськради Дніпра лідирують "Пропозиція", ОПЗЖ і "Слуга народу", - опитування

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" 26,5% жителів Дніпра проголосували б за партію "Пропозиція", 16,9% - за партію "Опозиційна платформа - За життя", 13,4% - за "Слугу народу" на виборах депутатів в Дніпровську міську раду .

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 11,6% респондентів готові проголосувати за партію "Громадська сила", 8,1% - за "Блок Олександра Вілкула" Українська перспектива ", 7,1% - за" Європейську солідарність ", 3,6% - за" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 5,8% - за "Партію Шарія", 2,3% - за "Голос".

За інші партії проголосували б менше ніж 2% опитаних.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Дніпропетровської області та 400 жителів Дніпра методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Дніпра і 3% - для області.

Як повідомляли Українськi Новини, на виборах до Дніпропетровської облради лідирує ОПЗЖ.

Крім того, на виборах мера Дніпра лідирують Філатов, Краснов і Вілкул.

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