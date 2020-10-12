На виборах мера Дніпра лідирують Філатов, Краснов і Вілкул, - опитування

48,9% жителів Дніпра, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах мера проголосували б за чинного мера міста Бориса Філатова (партія "Пропозиція"), 13,8% - за колишнього секретаря міськради Загіда Краснова ("Громадська сила"), 11,7% - за колишнього віцепрем'єр-міністра, ексдепутата Ради Олександра Вілкула (Блок Вілкула "Українська перспектива").

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

9,8% респондентів віддали б свій голос за Юрія Нікітіна ("Опозиційна платформа - За життя"), 7,4% опитаних вибрали б Сергія Риженка від "Слуги народу", 2,5% - самовисуванців Івана Куліченка, 2% - Віталія Мархасіна ("Партія Шарія").

За інших кандидатів проголосували б менш як 2% опитаних.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Дніпропетровської області та 400 жителів Дніпра методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для міста і 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, 23,7% жителів Дніпропетровської області, опитаних компанією "Українська соціологічна група", на виборах депутатів до Дніпропетровської обласної ради проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 16,2% - за "Слугу народу", 12,9% - за Блок Вілкула "Українська перспектива".

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

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