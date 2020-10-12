На виборах до Дніпропетровської облради лідирує ОПЗЖ

Серед опитаних компанією "Українська соціологічна група" жителів Дніпропетровської області, 23,7% на виборах депутатів до Дніпропетровської обласної ради проголосували б за партію "Опозиційна платформа - За життя", 16,2% - за "Слугу народу", 12,9% - за Блок Вілкула "Українська перспектива" у той час, як на виборах мера Дніпра лідирують Філатов, Краснов і Вілкул

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 9,1% респондентів проголосували б за "Пропозицію", 7,9% за "Європейську солідарність", 6,8% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 5,3% - за "Партію Шарія", 3,9% - за "Громадянську силу", 2,9% - за "Команду Дніпро".

Інші партії набрали б менш як 2% голосів.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх жителів Дніпропетровської області та 400 жителів Дніпра методом індивідуального інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 5% для Дніпра і 3% - для області.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.

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