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12 жовтня 2020, понеділок, 21:00 5 Інфографіка
Суспільство 2020-10-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
Половину України накриє негода: в яких областях пройдуть зливи з поривами вітру

Половину України накриє негода: в яких областях пройдуть зливи з поривами вітру

Надежда Комендантова
Погода, Негода, Прогноз погоди, погіршення погоди
Негода. Фото: news.pn
Негода. Фото: news.pn

За прогнозом погоди на вівторок, 13 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси у той час, як синоптики прогнозують, що зима 2020-2021 року буде теплішою, ніж зазвичай.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень істотний дощ, місцями грози, в Рівненській і Волинській областях невеликий дощ, у Тернопільській та Хмельницькій областях помірний дощ; вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +14...+21 градус.

У Карпатах вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси, у Житомирській області +16...+21 градус.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси, у Вінницькій області +16...+21 градус.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Погода в Україні 13 жовтня.Погода в Україні 13 жовтня.

Нагадаємо, перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.

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