Половину України накриє негода: в яких областях пройдуть зливи з поривами вітру

За прогнозом погоди на вівторок, 13 жовтня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси у той час, як синоптики прогнозують, що зима 2020-2021 року буде теплішою, ніж зазвичай. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень істотний дощ, місцями грози, в Рівненській і Волинській областях невеликий дощ, у Тернопільській та Хмельницькій областях помірний дощ; вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +14...+21 градус. У Карпатах вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +15...+17 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +16...+18 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень істотний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +15...+17 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси, у Житомирській області +16...+21 градус. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+24 градуси, у Вінницькій області +16...+21 градус. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси. На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси. Погода в Україні 13 жовтня. Нагадаємо, перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні.