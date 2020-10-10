Мінсоцполітики пропонує не віддавати спадок тим, хто не дбає про своїх літніх родичів

Міністерство соціальної політики ініціювало заборону на приймання спадщини спадкоємцями до відшкодування витрат, здійснених закладом догляду.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті, опублікованому міністерством до публічного обговорення, передають Українські Новини.

Законопроєктом пропонується встановити заборону спадкоємцям приймати спадщину до моменту відшкодування витрат на догляд, здійснених закладом, в якому спадкодавець перебував на повному державному забезпеченні.

Так, в законопроєкті передбачено, що не мають права на спадкування особи, які ухилялися від здійснення догляду за спадкодавцем, який через похилий вік, тяжку хворобу потребував стороннього догляду та отримував такий догляд в державних або комунальних закладах, що надають соціальні послуги з догляду, користуючись бюджетними коштами, до дня відшкодування такими особами витрат на утримання, догляд, лікування та поховання (в разі його організації і забезпечення таким закладом) спадкодавця.

Також пропонується внести зміни до Цивільного кодексу в частині перегляду суті договору довічного утримання та догляду і встановлення можливості закладу по догляду бути стороною договору довічного утримання та догляду.

Так, в законопроєкті передбачається, що набувачем в договорі довічного утримання та догляду може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, в тому числі заклад державної або комунальної форми власності, яка надає соціальні послуги з догляду.

Також пропонується закріпити вартість матеріального забезпечення за договором довічного утримання та догляду на рівні не нижче вартості соціальної послуги з догляду дома та посилити вимоги щодо захисту майнових прав недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, шляхом доповнення переліку угод, для здійснення яких необхідно попередньо отримати дозвіл органу опіки та піклування.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні одиноким пенсіонерам старшим від 80 років, які потребують стороннього догляду, призначили щомісячну допомогу. Сума доплат до пенсії становитиме 685 гривень.

Крім того, Верховна Рада ввела надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгруп А і Б I групи і одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують стороннього догляду.

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