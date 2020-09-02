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02 вересня 2020, середа, 16:40 8
Верховна Рада і партії 2020-09-02T18:00:03+03:00
Українські Новини
Рада ввела надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства підгруп А і Б I групи

Рада ввела надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства підгруп А і Б I групи

Анна Рудык
Верховна Рада, особи з інвалідністю, законопроєкт
Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада ввела надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгруп А і Б I групи і одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують стороннього догляду.

За прийняття законопроєкту №2031 в цілому проголосували 330 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Положення законопроєкту наберуть чинності з 1 січня 2020 року, коли прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність становитиме 1 638 гривень.

Однак протягом 2020 року передбачено підвищення прожиткового мінімуму.

Підвищується надбавка на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 228,50 до 2 457 гривень); особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 819 до 1 638 гривень), а також одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, з 15% до 75% встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 245,70 до 1 228,50 гривень).

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