У Чорнобилі знайшли метелика розміром з птицю. Він дуже рідко зустрічається в Україні

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили метелика, розмір якого можна порівняти з розміром невеликої птиці у той час, як в Чорнобильській зоні відчуження впіймали грибника з відром радіоактивних грибів . Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Повідомляється, що в Чорнобилі знайшли Блакитну орденську стрічку, або блакитну стрічкарку (лат. Catocala fraxini), великого нічного метелика, який рідко зустрічається в Україні, і занесений до Червоної книги України.

"Ця комаха - один з найбільших представників метеликів, які живуть в Україні та взагалі в Європі. Довжина його переднього крила може досягати 45 мм, а розмах крил у польоті - до 110 мм. Метелик красивий в польоті.

Блакитна орденська стрічка - активна вночі, летить на світло. Мабуть, і прийшла до науковців "на вогник".

Коли припиниться дощ, метелика перенесуть до її улюбленого дерева - тополі", - повідомляють співробітники заповідника.

Метелик Catocala fraxini в Чорнобилі. Фото: Станіслав Гуменюк

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні відчуження виявили "ведмедицю з крилами", яка належить до сімейства нічних метеликів.

Тим часом асоціація чорнобильських туроператорів хоче дозволити дітям від 12 років брати участь в екскурсіях в Зону відчуження

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