У Чорнобилі знайшли метелика розміром з птицю. Він дуже рідко зустрічається в Україні

В Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили метелика, розмір якого можна порівняти з розміром невеликої птиці у той час, як в Чорнобильській зоні відчуження впіймали грибника з відром радіоактивних грибів. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook. Повідомляється, що в Чорнобилі знайшли Блакитну орденську стрічку, або блакитну стрічкарку (лат. Catocala fraxini), великого нічного метелика, який рідко зустрічається в Україні, і занесений до Червоної книги України. "Ця комаха - один з найбільших представників метеликів, які живуть в Україні та взагалі в Європі. Довжина його переднього крила може досягати 45 мм, а розмах крил у польоті - до 110 мм. Метелик красивий в польоті. Блакитна орденська стрічка - активна вночі, летить на світло. Мабуть, і прийшла до науковців "на вогник". Коли припиниться дощ, метелика перенесуть до її улюбленого дерева - тополі", - повідомляють співробітники заповідника. Метелик Catocala fraxini в Чорнобилі. Фото: Станіслав Гуменюк Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні відчуження виявили "ведмедицю з крилами", яка належить до сімейства нічних метеликів. Тим часом асоціація чорнобильських туроператорів хоче дозволити дітям від 12 років брати участь в екскурсіях в Зону відчуження