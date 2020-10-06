У Чорнобильській зоні відчуження впіймали грибника-сталкера з відром радіоактивних грибів

В районі села Котовське, що в Чорнобильській зоні відчуження поліціянти затримали грибника-сталкера. У 51-річного жителя села Іванків вилучили 8 кілограмів радіоактивних грибів, які він намагався вивезти з території радіоактивного забруднення.

Про це розповіли в пресслужбі Національної поліції.

Порушник потрапив на заборонену територію, минаючи контрольно-пропускні пункти.

За проникнення в зону відчуження без дозволу відповідних органів щодо порушника складено протокол по ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. За фактом збору грибів і спроби вивезти їх із зони відчуження, на нього склали ще один протокол.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляли Українські Новини, в Київській області поліціянти затримали людей, які збирали ягоди та гриби в зоні відчуження.

Раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні відчуження затримують цілі групи збиральників ягід, які потім продають на ринках Києва за ціною від 110 гривень за кілограм. Однак така ягода небезпечна для здоров'я, а перебувати в зоні відчуження без дозволу – протизаконно.

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