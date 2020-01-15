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15 січня 2020, середа, 14:50 3
Кабмін 2020-01-15T15:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Таня Войтюк
Приватизація, Олексій Гончарук, Нафтогаз, Укрнафта, Укрпошта, Енергоатом, Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін
Олексій Гончарук. Фото: Кабмін

Ще у листопаді прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив фонду держмайна почати приватизацію 5 великих об'єктів в 2020, а сьогодні, 15 січня, Кабінет Міністрів затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, приватизації не підлягають підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, які є природними монополіями або мають критично важливе значення для суспільства.

"Ми посилимо контроль за належним користуванням майном і ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації", - написав Олексій Гончарук.

В список підприємств потрапили "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Енергоатом", "Укроборонпром" та інші.

Як повідомляли Українські Новини, експерты побачили в кадровому рішенні по "Електроважмашу" повернення до корупційних схем переділу держвласності.

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