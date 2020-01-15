Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, приватизації не підлягають підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність і обороноздатність держави, які є природними монополіями або мають критично важливе значення для суспільства.

"Ми посилимо контроль за належним користуванням майном і ефективним управлінням стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації", - написав Олексій Гончарук.

В список підприємств потрапили "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Укрнафта", завод "Маяк", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укренерго", "Енергоатом", "Укроборонпром" та інші.

Як повідомляли Українські Новини, експерты побачили в кадровому рішенні по "Електроважмашу" повернення до корупційних схем переділу держвласності.