Ароматний та вітамінний: 10 найкращих рецептів чаю для зміцнення імунітету

Поки в Україну йде атмосферний фронт з дощами і похолоданням , саме час зміцнити імунітет, щоб уникнути простудних захворювань. Я к приготувати пряний гарячий чай, щоб він приніс користь і захистив від простудних захворювань — розкажуть Українські Новини з посиланням на кулінарного експерта Ольгу Фандорину.

Чай "Смак осені"

3 частини кориці

2 частини імбиру

1 частина кардамону

1 частина кореня цикорію

1 частина рожевого перцю

1 частина анісу

1 частина гвоздики

Чай. Фото: twinings.co.uk

Використовуйте цілі прянощі. Змішайте, зберігайте в банці з кришкою. Щоб приготувати чай, залийте близько 2 ч. л. суміші окропом, настоюйте 5 хвилин.

Яблучний пряний чай

2 склянки води

1 порізане на шматочки яблуко

1/2 ч. л. зеленого чаю

Паличка кориці (4 см)

Зріз кореня імбиру (довжиною близько 3 см)

Мед і лимонний сік до смаку

Яблучний чай. Фото: unsplash.com

Закип'ятіть в каструльці воду з корицею, зеленим чаєм, яблуком і імбиром. Накрийте кришкою, залиште кипіти на 5-10 хвилин на малому вогні. Процідіть, додайте мед і сік.

Гранатовий чай

3 гранати

3/4 склянки цукру

Вода

Розріжте гранати на половинки, видавіть насіння. Пересипте їх в широку банку, додайте цукор і товкачем від ступки випустіть сік. Цукор почне розчинятися, і вийде щось на зразок сиропу. Закрийте кришку і поставте банку в холодильник на 2 тижні-місяць. Щоб приготувати чай, закип'ятіть воду. Налийте в чашку трохи сиропу, залийте гарячою водою.

Гранатовий чай. Фото: craftlog.com

Чай з обліпихою

Обліпиха (свіжі ягоди) - 1 ст. ложка

Розмарин - 1/3 ч.ложки свіжого або 1/4 сухого

Гвоздика — 1-2шт.

Імбир - на смак

Груша (свіжа) — 1 ст. ложка

Обліпиховий чай. Фото: chartwell.com

Ягоди обліпихи слід промити і розтерти з розмарином. Грушу і імбир натерти на тертці або порізати дрібною соломкою. Все змішати і покласти в чашку. Додати гвоздику і залити гарячою водою. Закриваємо кришкою і настоюємо хвилин 5-7. Підсолодити цукром або медом. Інгредієнти - на 1 чашку.

Імбирний чай

1 л води

3 ст. л. дрібно натертого імбиру (або порізаного скибочками)

3 ст. л. меду або цукру

щіпка меленого чорного перцю

1 лимон або апельсин

Подрібнене листя м'яти (за бажанням)

Закип'ятити воду і кинути натертий імбир. Дати покипіти пару хвилин і ретельно процідити в чашку. Потім слід додати перець, лимон або апельсин, м'яту і мед / цукор. Подавати гарячим.

Імбирний чай. Фото: lanascooking.com

М'ятний чай з корицею

1-2 палички кориці

4 гілочки гвоздики

Цедра апельсина

Цедра лимона або лайма

Сушений імбир (3 скибочки)

1 лайм

1-2 шматочки коричневого цукру

пучок м'яти

3 ч.л. чорного листового чаю

500 мл води

Знімаємо з апельсина і лимона цедру, нарізаємо соломкою, м'яту слід потовкти в ступці. Кладемо в чайник 2 палички кориці, додаємо гвоздику, цедру апельсина і лимона, порізані лимон або лайм, імбир, цукор, м'яту, чай і заливаємо окропом. Настоюємо 5-7 хвилин.

М'ятний чай з корицею. Фото: medicalnewstoday.com

Чай із шипшини з медом

20 г плодів шипшини 15 г меду 5 г лимонного соку 200 мл води

Чай із шипшини. Фото: healthline.com

Сушені плоди шипшини слід подрібнити, залити окропом і варити близько 10 хвилин при закритій кришці. Настоюємо 10 хвилин, проціджують. Додаємо мед і лимонний сік.

Чай з корицею і анісом

Вода — 300 мл

Пакетик чаю — 1 шт

Паличка кориці - 1/2 шт

Аніс- 1 шт

Лимон — 1 ломтик

Мед -1-2 ч.л.

Кип'ячену воду наливаємо в жароміцний стакан з чаєм. Заварюємо протягом 30 секунд. Додаємо корицю, аніс і настоюємо близько 5 хвилин.

Додаємо мед, трохи лимона і перемішуємо. Подавати відразу.

Чай з анісом. Фото:everydayhealth.com

Вітамінний чай

Плоди шипшини (3 частини)

Плоди червоної горобини (2 частини)

Лист кропиви (1 частина)

Просто заварити й готово.

Чай з горобини. Фото: healthline.com

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