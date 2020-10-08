Ароматний та вітамінний: 10 найкращих рецептів чаю для зміцнення імунітету

Поки в Україну йде атмосферний фронт з дощами і похолоданням, саме час зміцнити імунітет, щоб уникнути простудних захворювань. Як приготувати пряний гарячий чай, щоб він приніс користь і захистив від простудних захворювань — розкажуть Українські Новини з посиланням на кулінарного експерта Ольгу Фандорину. Чай "Смак осені" 3 частини кориці 2 частини імбиру 1 частина кардамону 1 частина кореня цикорію 1 частина рожевого перцю 1 частина анісу 1 частина гвоздики Чай. Фото: twinings.co.uk Використовуйте цілі прянощі. Змішайте, зберігайте в банці з кришкою. Щоб приготувати чай, залийте близько 2 ч. л. суміші окропом, настоюйте 5 хвилин. Яблучний пряний чай 2 склянки води 1 порізане на шматочки яблуко 1\/2 ч. л. зеленого чаю Паличка кориці (4 см) Зріз кореня імбиру (довжиною близько 3 см) Мед і лимонний сік до смаку Яблучний чай. Фото: unsplash.com Закип'ятіть в каструльці воду з корицею, зеленим чаєм, яблуком і імбиром. Накрийте кришкою, залиште кипіти на 5-10 хвилин на малому вогні. Процідіть, додайте мед і сік. Гранатовий чай 3 гранати 3\/4 склянки цукру Вода Розріжте гранати на половинки, видавіть насіння. Пересипте їх в широку банку, додайте цукор і товкачем від ступки випустіть сік. Цукор почне розчинятися, і вийде щось на зразок сиропу. Закрийте кришку і поставте банку в холодильник на 2 тижні-місяць. Щоб приготувати чай, закип'ятіть воду. Налийте в чашку трохи сиропу, залийте гарячою водою. Гранатовий чай. Фото: craftlog.com Чай з обліпихою Обліпиха (свіжі ягоди) - 1 ст. ложка Розмарин - 1\/3 ч.ложки свіжого або 1\/4 сухого Гвоздика — 1-2шт. Імбир - на смак Груша (свіжа) — 1 ст. ложка Обліпиховий чай. Фото: chartwell.com Ягоди обліпихи слід промити і розтерти з розмарином. Грушу і імбир натерти на тертці або порізати дрібною соломкою. Все змішати і покласти в чашку. Додати гвоздику і залити гарячою водою. Закриваємо кришкою і настоюємо хвилин 5-7. Підсолодити цукром або медом. Інгредієнти - на 1 чашку. Імбирний чай 1 л води 3 ст. л. дрібно натертого імбиру (або порізаного скибочками) 3 ст. л. меду або цукру щіпка меленого чорного перцю 1 лимон або апельсин Подрібнене листя м'яти (за бажанням) Закип'ятити воду і кинути натертий імбир. Дати покипіти пару хвилин і ретельно процідити в чашку. Потім слід додати перець, лимон або апельсин, м'яту і мед \/ цукор. Подавати гарячим. Імбирний чай. Фото: lanascooking.com М'ятний чай з корицею 1-2 палички кориці 4 гілочки гвоздики Цедра апельсина Цедра лимона або лайма Сушений імбир (3 скибочки) 1 лайм 1-2 шматочки коричневого цукру пучок м'яти 3 ч.л. чорного листового чаю 500 мл води Знімаємо з апельсина і лимона цедру, нарізаємо соломкою, м'яту слід потовкти в ступці. Кладемо в чайник 2 палички кориці, додаємо гвоздику, цедру апельсина і лимона, порізані лимон або лайм, імбир, цукор, м'яту, чай і заливаємо окропом. Настоюємо 5-7 хвилин. М'ятний чай з корицею. Фото: medicalnewstoday.com Чай із шипшини з медом 20 г плодів шипшини 15 г меду 5 г лимонного соку 200 мл води Чай із шипшини. Фото: healthline.com Сушені плоди шипшини слід подрібнити, залити окропом і варити близько 10 хвилин при закритій кришці. Настоюємо 10 хвилин, проціджують. Додаємо мед і лимонний сік. Чай з корицею і анісом Вода — 300 мл Пакетик чаю — 1 шт Паличка кориці - 1\/2 шт Аніс- 1 шт Лимон — 1 ломтик Мед -1-2 ч.л. Кип'ячену воду наливаємо в жароміцний стакан з чаєм. Заварюємо протягом 30 секунд. Додаємо корицю, аніс і настоюємо близько 5 хвилин. Додаємо мед, трохи лимона і перемішуємо. Подавати відразу. Чай з анісом. Фото:everydayhealth.com Вітамінний чай Плоди шипшини (3 частини) Плоди червоної горобини (2 частини) Лист кропиви (1 частина) Просто заварити й готово. Чай з горобини. Фото: healthline.com