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  • Ароматний та вітамінний: 10 найкращих рецептів чаю для зміцнення імунітету
08 жовтня 2020, четвер, 06:30 3
Життя 2020-10-08T08:45:03+03:00
Українські Новини
Ароматний та вітамінний: 10 найкращих рецептів чаю для зміцнення імунітету

Ароматний та вітамінний: 10 найкращих рецептів чаю для зміцнення імунітету

Ольга Фандорина
Чай, Рецепт, Вітаміни, осінь, імунітет, Зміцнення імунітету
Яблучний чай. Фото: unsplash.com
Яблучний чай. Фото: unsplash.com

Поки в Україну йде атмосферний фронт з дощами і похолоданням, саме час зміцнити імунітет, щоб уникнути простудних захворювань. Як приготувати пряний гарячий чай, щоб він приніс користь і захистив від простудних захворювань — розкажуть Українські Новини з посиланням на кулінарного експерта Ольгу Фандорину.

Чай "Смак осені"

  • 3 частини кориці
  • 2 частини імбиру
  • 1 частина кардамону
  • 1 частина кореня цикорію
  • 1 частина рожевого перцю
  • 1 частина анісу
  • 1 частина гвоздики

Чай. Фото: twinings.co.ukЧай. Фото: twinings.co.uk

Використовуйте цілі прянощі. Змішайте, зберігайте в банці з кришкою. Щоб приготувати чай, залийте близько 2 ч. л. суміші окропом, настоюйте 5 хвилин.

Яблучний пряний чай

  • 2 склянки води
  • 1 порізане на шматочки яблуко
  • 1/2 ч. л. зеленого чаю
  • Паличка кориці (4 см)
  • Зріз кореня імбиру (довжиною близько 3 см)
  • Мед і лимонний сік до смаку

Яблучний чай. Фото: unsplash.comЯблучний чай. Фото: unsplash.com

Закип'ятіть в каструльці воду з корицею, зеленим чаєм, яблуком і імбиром. Накрийте кришкою, залиште кипіти на 5-10 хвилин на малому вогні. Процідіть, додайте мед і сік.

Гранатовий чай

  • 3 гранати
  • 3/4 склянки цукру
  • Вода

Розріжте гранати на половинки, видавіть насіння. Пересипте їх в широку банку, додайте цукор і товкачем від ступки випустіть сік. Цукор почне розчинятися, і вийде щось на зразок сиропу. Закрийте кришку і поставте банку в холодильник на 2 тижні-місяць. Щоб приготувати чай, закип'ятіть воду. Налийте в чашку трохи сиропу, залийте гарячою водою.

Гранатовый чай. Фото: craftlog.comГранатовий чай. Фото: craftlog.com

Чай з обліпихою

  • Обліпиха (свіжі ягоди) - 1 ст. ложка
  • Розмарин - 1/3 ч.ложки свіжого або 1/4 сухого
  • Гвоздика — 1-2шт.
  • Імбир - на смак
  • Груша (свіжа) — 1 ст. ложка

Обліпиховий чай. Фото: chartwell.comОбліпиховий чай. Фото: chartwell.com

Ягоди обліпихи слід промити і розтерти з розмарином. Грушу і імбир натерти на тертці або порізати дрібною соломкою. Все змішати і покласти в чашку. Додати гвоздику і залити гарячою водою. Закриваємо кришкою і настоюємо хвилин 5-7. Підсолодити цукром або медом. Інгредієнти - на 1 чашку.

Імбирний чай

  • 1 л води
  • 3 ст. л. дрібно натертого імбиру (або порізаного скибочками)
  • 3 ст. л. меду або цукру
  • щіпка меленого чорного перцю
  • 1 лимон або апельсин
  • Подрібнене листя м'яти (за бажанням)

Закип'ятити воду і кинути натертий імбир. Дати покипіти пару хвилин і ретельно процідити в чашку. Потім слід додати перець, лимон або апельсин, м'яту і мед / цукор. Подавати гарячим.

Імбирний чай. Фото: lanascooking.com Імбирний чай. Фото: lanascooking.com

М'ятний чай з корицею

  • 1-2 палички кориці
  • 4 гілочки гвоздики
  • Цедра апельсина
  • Цедра лимона або лайма
  • Сушений імбир (3 скибочки)
  • 1 лайм
  • 1-2 шматочки коричневого цукру
  • пучок м'яти
  • 3 ч.л. чорного листового чаю
  • 500 мл води

Знімаємо з апельсина і лимона цедру, нарізаємо соломкою, м'яту слід потовкти в ступці. Кладемо в чайник 2 палички кориці, додаємо гвоздику, цедру апельсина і лимона, порізані лимон або лайм, імбир, цукор, м'яту, чай і заливаємо окропом. Настоюємо 5-7 хвилин.

М'ятний чай з корицею. Фото: medicalnewstoday.comМ'ятний чай з корицею. Фото: medicalnewstoday.com

Чай із шипшини з медом

  1. 20 г плодів шипшини
  2. 15 г меду
  3. 5 г лимонного соку
  4. 200 мл води

Чай із шипшини. Фото: healthline.comЧай із шипшини. Фото: healthline.com

Сушені плоди шипшини слід подрібнити, залити окропом і варити близько 10 хвилин при закритій кришці. Настоюємо 10 хвилин, проціджують. Додаємо мед і лимонний сік.

Чай з корицею і анісом

  • Вода — 300 мл
  • Пакетик чаю — 1 шт
  • Паличка кориці - 1/2 шт
  • Аніс- 1 шт
  • Лимон — 1 ломтик
  • Мед -1-2 ч.л.

Кип'ячену воду наливаємо в жароміцний стакан з чаєм. Заварюємо протягом 30 секунд. Додаємо корицю, аніс і настоюємо близько 5 хвилин.

Додаємо мед, трохи лимона і перемішуємо. Подавати відразу.

Чай с бадьяном. Фото:everydayhealth.comЧай з анісом. Фото:everydayhealth.com

Вітамінний чай

  • Плоди шипшини (3 частини)
  • Плоди червоної горобини (2 частини)
  • Лист кропиви (1 частина)

Просто заварити й готово.

Чай з горобини. Фото: healthline.comЧай з горобини. Фото: healthline.com

 

 
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