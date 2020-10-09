Овнам і Ракам потрібно зайнятися здоров'ям, а Скорпіонам і Ракам пощастить: гороскоп на сьогодні за картами Таро

Овнам і Ракам потрібно зайнятися здоров'ям, а Скорпіонам і Ракам пощастить: гороскоп на сьогодні за картами Та

Тоді як згідно з гороскопом від Глоби Овнам потрібно вийти із зони комфорту, а Левів турбуватимуть питання про майбутнє, гороскоп на п'ятницю, 9 жовтня 2020 року за картами Таро пророкує важкий день для багатьох знаків Зодіаку, причому як з фізичної, так і з духовної точки зору. Овни і Раки можуть відчути якесь нездужання, тому їм варто зайнятися своїм здоров'ям. А ось Скорпіонам і Тельцям буде як ніколи щастити в усіх справах.

ОВЕН — П'ятірка Жезлів

П'ятірка Жезлів - карта, яка вперто переслідує Овнів вже протягом досить тривалого періоду. Вона символізує боротьбу: внутрішню з самим собою і своїми страхами, а також з обставинами, які відбуваються у вашому житті. Гороскоп на п'ятницю передрікає Овнам день, наповнений суперечками, проте при цьому ви зможете з усього цього винести масу корисного для себе. Для Овнів всі події стануть перевіркою, у результаті якої ви досягнете важливих висновків.

ТЕЛЕЦЬ — Маг

Сьогодні Таро обіцяють вам всемогутність. На карті зображений маг, якому підпорядковані стихії, простір і час, і який навчився контролювати те, що відбувається навколо, а також свої власні спонукання і бажання. Ви зможете ретельно тримати під контролем багато аспектів свого життя, але при цьому варто врахувати, що обставини будуть вам чинити опір. Може бути, за один день ви й не встигнете повністю використовувати подібні навички, але зможете довести і собі, і оточенню, що варті багато чого.

БЛИЗНЮКИ — Трійка Кубків

Ця карта обіцяє веселощі: приємне проведення часу, багато спілкування і частувань, а також відчуття якогось свята, що наближається. Можливо, сьогодні ви опинитеся в центрі уваги і будете справжнім героєм вечора. Гороскоп на п'ятницю передрікає Близнюкам визнання і впевненість в своїх силах, які раптово впадуть на голову. Насолоджуйтесь цими дарами долі, але контролюйте те, що відбувається, щоб потім не стати посміховиськом.

РАК — Верховна Жриця

Вам випала карта вищого духовного знання, інтуїції і осяянь. Схоже, сьогодні вам відкриються деякі аспекти життя, про які інші навіть не здогадуються. Якесь п'яте чуття даватиме відповіді на всі питання. При чому, можливо, раніше ви шукали розгадки багато років. Сьогодні ж, як грім серед ясного неба, до вас прийде відчуття, що все було на поверхні. Гороскоп на п'ятницю не рекомендує займатися самокопанням.

ЛЕВ — Дев'ятка денаріями

Дев'ятка денаріями - карта матеріального і духовного задоволення. У цей день ви будете радіти тому, що маєте, ви будете впевнені в завтрашньому дні і налаштовані оптимістично. Гороскоп на завтра каже: ви напрацювали собі позитивної енергетики на найближчий рік, тому можете дозволити собі нарешті розслабитися.

ДІВА — Трійка Жезлів

Трійка жезлів об'єднує в собі два начала — по-перше, це людина, яка пройшла довгий і важкий шлях і досягла, нарешті, вершини, а по-друге, це той, кому з висоти відкрився широкий огляд навколишнього світу. Діви зараз досягли піку своєї величі і повністю гармонійно відчувають себе в цьому стані. Це не означає що пора зупиниться назавжди, але перепочити - принципово необхідно. Гороскоп за картами Таро на п'ятницю радить обміркувати своє минуле, а також можна пофантазувати про майбутнє майбутньому.

ТЕРЕЗИ — Двійка Мечів

Двійка Мечів символізує настання періоду пристрасті і емоційний сплеск. Ймовірно, що в вашу життя прийде нове любовне захоплення, яке затягне вас з головою. Не варто тримати в собі те, що так люто рветься назовні. Іншими словами, любовна пристрасть (та й взагалі будь-яка пристрасть) обов'язково повинна бути "виплеснути" з душі: в іншому випадку людина просто не зможе нормально жити і працювати.

СКОРПІОН — Сонце

Ця карта передбачає нагороду і впевненість в майбутньому. Гороскоп на завтра твердить вам про виконання бажань і втілення задуманих планів у життя. Швидше за все, ви отримаєте приємну новину, яка хоч і виб'є ненадовго вас зі звичної життєвої колії, але подарує воістину незабутні емоції та враження. Зокрема, вас чекає досягнення мети або матеріальний успіх, за яким наступлять тріумф і публічна слава. Заслужені почесті не повинні закрутити вам голову — пам'ятайте про це і контролюйте свої емоції.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Карта Дев'ятка Кубків позначає період, коли людина відчуває непідробну радість від усього, що відбувається навколо. Нестримні веселощі — девіз вашої п'ятниці, який, якщо вірити Таро, пройде легко і безтурботно. Навіть робота буде приносити задоволення, адже всі поставлені завдання будуть без праці і будь-яких перешкод вдаватися. Однак, при цьому, є ризик злякати свою удачу, яка тільки-тільки долучилася на вашу сторону. Будьте обережні і не провокуйте ніяких сварок - просто слухайте і чуйте інших.

КОЗЕРІГ — Вісімка Жезлів

Цей день може стати днем ​​змін — змін на краще. Або звісток про такі зміни. Проблема, яка не вирішувалась протягом довгого часу, сьогодні вирішиться легко і просто. Все буде відбуватися швидко. Перед вами виникнуть нові перспективи, можливо, ви отримаєте цікаві пропозиції. Ретельно обмірковуйте їх, але при цьому не поспішайте відмовлятися.

ВОДОЛІЙ – Суд

Попри похмура назву, насправді це хороша і дуже позитивна карта. У цей день може "воскреснути" щось, що ви давно "поховали". Раптово новий розвиток може отримати проєкт, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, коротко кажучи, станеться щось таке, що дасть старт новому витку вашому житті. Крім того, сьогодні ви зможете пробачити тих, на кого тримали образу.

РИБИ — Зірка

Зірка - це карта надії, мудрості і розуміння вищих взаємозв'язків всього, що відбувається в житті. Вона вказує, що ви наразі робите або плануєте речі, результати яких виявляться лише в дуже віддаленому майбутньому, при цьому в корені змінивши ваше життя. Ймовірно, щось нове увірветься в долю, подарувавши їй абсолютно нові фарби, хоч і позбавить вас від колишнього спокою. Якщо не боїтеся майбутніх змін — тоді гороскоп на сьогодні радить вам ризикувати і насолоджуватися власним успіхом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше астрологи передбачили, яким знакам зодіаку добряче пощастить в жовтні-2020.

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