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06 жовтня 2020, вівторок, 16:59 152
Податки 2020-10-06T17:30:01+03:00
Українські Новини
На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади, – Муратов

На митницю повертаються тіньові керманичі від минулої влади, – Муратов

Ірина Дорофейчук
Контрабанда, Ігор Рєзнік, Одеська митниця, Ігор Муратов, Держмитслужба України
Ігор Муратов. Фото: unian.net
Ігор Муратов. Фото: unian.net

Бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Муратов рассказал о том, что стало причиной его увольнения и кто сейчас монополизировал контрабанду в Украине. В частности, он рассказал о схемах на Одесской таможне, которую сейчас возглавляет Игорь Резник.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

В інтерв’ю виданню "Ділова столиця" екс-очільник митниці Ігор Муратов розповів, як сьогодні влаштована контрабанда на митниці та як тіньові керманичі повертають свій вплив на службу.

Зокрема Муратов розповів про "схеми", які знову працюють на митниці: "Схема так званої "товарної контрабанди" лише одна - підміна документів на товар. А вже ступінь нахабства цієї підміни і впливає на збитки бюджету. Наприклад, можна в контейнері взуття змінити вагу на 20% і написати, що не 20 тонн, а 16. Від цього податкове навантаження на цей вантаж зменшиться на 20%. А можна, наприклад, вагу залишити незмінною, а підмінити номенклатуру, назву товару. Веземо 20 тонн телевізорів, а за документами це 20 тонн вживаного одягу. Звідси і втрати бюджету через недоотримання платежів не 20%, а вже 10 000%".

В першу чергу це стосується Одеської митниці, яку очолює Ігор Резнік (ЗМІ пов’язують його з одіозним Сеяром Куршутовим). Щодо Резніка екс-очільник митниці розповів, що "якщо провести справжню перевірку на "доброчесність", то йому, думаю, буде складно пройти її. Запитайте, чому він при мені втік в декретну відпустку, перевірте всі його публічні перемоги, про які він пише у Facebook, і запитайте, чому його департамент контрабанди не помічає монополії турецької контрабанди в Одесі. Все стане на свої місця".

За словами Муратова, перед призначенням на цю посаду відбулася зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій він озвучив пропозиції щодо налагодження роботи митниці.

"Перша - це відновлення керованістю системою, зміна керівництва місцевих митниць, певних структурних підрозділів центрального апарату. Це дало б чіткий сигнал усім іншим: недоторканих не буде, ми працюємо по закону, - сказав Муратов. - Що, власне, і було зроблене: спільно з міністром ми провели декілька колегій, змінили керівників половини митниць. Для мене було важливо знати людину і бути впевненим, що ця людина професійна і має “хороше ім’я”, тобто не причетна до якихось скандалі".

Муратов зазначив, що все реалізувати він не встиг, "але вектор був вірний і перемоги на цьому шляху були. Бюджет наповнювали, керованість відновили, "мінімізаторів" почали притискати".

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