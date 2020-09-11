Київська митниця вилучила 9 тонн китайського делікатесного вугра: імпортер набрехав про ціну

Київська митниця вилучила дев'ять тонн делікатесу - китайського вугра Унагі Кабаякі загальною вартістю в майже три мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба митниці .

Підприємці намагалися ввезти товар в країну за неправдивими документами де його вартість занизили на 430 тис. грн.

"Вартість 9 тонн смаженого, замороженого, готового до вживання вугра Унагі Кабаякі, що слідував контейнером з Китаю на адресу підприємства на Волині, підприємці задекларували як 90,4 тисячі доларів США. Однак під час вивчення документів і зіставлення інформації, оперативники митниці з'ясували, що реальна вартість делікатесу перевищує заявлену на 16 тис. доларів США, і становить 106 100 американських доларів", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено до рішення суду. Зараз вантаж перебуває на відповідальному зберіганні в належних умовах.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні Податкова і Митна служби перевиконали план зі зборів.

Державна Митна служба відкрила статистику ввезення і вивезення з України конкретного товару.

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