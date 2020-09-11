підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 15:54 6
Суспільство 2020-09-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Київська митниця вилучила 9 тонн китайського делікатесного вугра: імпортер набрехав про ціну

Київська митниця вилучила 9 тонн китайського делікатесного вугра: імпортер набрехав про ціну

Ольга Фандорина
Контрабанда, Митниця, вугор, Унагі Кабаякі
Унагі Кабаякі. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA
Унагі Кабаякі. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

Київська митниця вилучила дев'ять тонн делікатесу - китайського вугра Унагі Кабаякі загальною вартістю в майже три мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба митниці .

Підприємці намагалися ввезти товар в країну за неправдивими документами де його вартість занизили на 430 тис. грн.

"Вартість 9 тонн смаженого, замороженого, готового до вживання вугра Унагі Кабаякі, що слідував контейнером з Китаю на адресу підприємства на Волині, підприємці задекларували як 90,4 тисячі доларів США. Однак під час вивчення документів і зіставлення інформації, оперативники митниці з'ясували, що реальна вартість делікатесу перевищує заявлену на 16 тис. доларів США, і становить 106 100 американських доларів", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом було складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено до рішення суду. Зараз вантаж перебуває на відповідальному зберіганні в належних умовах.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні Податкова і Митна служби перевиконали план зі зборів.

Державна Митна служба  відкрила статистику ввезення і вивезення  з України конкретного товару.

Більше новин про: Контрабанда Митниця вугор Унагі Кабаякі

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
Активісти борються з графіті. Фото: Facebook
На Оболоні в Києві активісти зафарбували назви Telegram-каналів, через які продають наркотики, – Олексій Шевчук 16:09 Фото
Зеленський обговорить з Шмигаль добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС 16:06
Київська митниця вилучила 9 тонн китайського делікатесного вугра: імпортер набрехав про ціну 15:54
Дитсадок. Фото: КМДА
Івано-Франківськ відкриває дитячі сади незважаючи на "червону" зону 15:54
Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ 15:42 Інфографіка
більше новин
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok