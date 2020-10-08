У музеї Лондонського Тауера з'явиться україномовний аудіогід

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Під час офіційного візиту Президента України до Великобританії дружина глави держави Олена Зеленська відвідала музей Лондонського Тауера, де з її ініціативи був підписаний меморандум про впровадження першого на території Великобританії україномовного аудіогіда", - сказано в ньому.

Відповідно до документа, "Адміністрація історичних королівських палаців (Лондон) підтримує ініціативу першої леді та зобов'язується найближчим часом ввести україномовний аудіогід в одній з найбільш відомих пам'яток не тільки Великобританії, але і світу - Лондонському Тауері".

Також Офіс Президента запевняє, що британські партнери готові й надалі співпрацювати з Україною і поширювати практику введення аудіогідів українською мовою в інших музеях та історичних королівських палацах держави.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня в ході офіційного візиту до Австрії Зеленські взяли участь в церемонії презентації україномовного аудіогіда в Віденському музеї історії мистецтв.

Також в Азербайджанському національному музеї килима встановили україномовний аудіогід.

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