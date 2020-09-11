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11 вересня 2020, пʼятниця, 09:21 29 Інфографіка
Суспільство 2020-09-11T10:00:20+03:00
Українські Новини
80% громадян України не вважають першочерговою проблемою розвиток української мови, - соцопитування

80% громадян України не вважають першочерговою проблемою розвиток української мови, - соцопитування

Тетяна Зотова
Мова, Українська мова, Соціологія, Опитування
Українська мова. Фото: porokhivnytsya.com.ua
Українська мова. Фото: porokhivnytsya.com.ua

В країні є на багато більше першочергових проблем, ніж розвиток української мови. У всякому разі, такий висновок можна зробити із результатів профільного соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова.

Виходячи із відповідей респондентів, близько 80% громадян, які погодилися взяти участь в опитуванні, не вважають першочерговою проблемою розвиток української мови.

У той же час, переважна більшість опитаних українців у всіх регіонах країни погоджуються, що всі громадяни мають володіти державною мовою: в цілому в Україні погоджуються 79%, не згодні 16%.

Як повідомляли Українські Новини, 72% опитаних соціологічною службою Центру Разумкова і фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва називають українську мову важливим атрибутом незалежності України, 25% - ні.

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