У фракції "Слуги народу" розгорілася жорстка суперечка щодо українізації, - ЗМІ

У закритому чаті фракції "Слуга народу" розгорівся скандал на тему російської мови і її використання в Україні. Скріншоти листування нардепа Євгена Шевченка з колегами опинилися в розпорядженні порталу "Страна".

Шевченко закликає міняти закон про мови і попереджає, що в нинішній редакції він призведе до поганих наслідків.

"Коли він почне діяти в повному обсязі, тоді і почнуться. Наслідки в країні. А ті, хто проти, ви точно під прапором тієї партії йшли? Може, треба було йти в партії "Голос" або "Свобода", - пише нардеп.

"Приймемо нормальний закон про російську та українську мови, і ОП-ЗЖ ні з чим буде йти на вибори", - пропонує він.

З Шевченком вступив в суперечку Олександр Алексейчук.

"У нас є закон і він діє, а якщо хтось хоче піднімати тему мови, то я б йому не радив, тому що це призведе як мінімум до не дуже гарних наслідків в середині фракції", - заявив він.

Шевченко ж нагадав, що Зеленський обіцяв послабити українізацію.

"Особисто вам нагадую: Президент особисто публічно заявляв на виборах про перегляд цього Закону. Якщо не брешете, що підтримуєте Президента досі, доведіть голосуванням", - написав депутат.

Він також заявив, що російська мова прописана в Конституції країни.

"Російську мову ніхто не зможе викорінити в Україні. Ніяким законом. Поки вона є в Конституції, Україна буде цілісною і неподільною. Запам'ятайте всі, російську мову з Конституції можна виключити тільки через референдум. Ваша позиція з мовної політики суперечить президентської. Зафіксували!", - пише Шевченко.

"Ти вкрай неправий", - відповів йому колега по фракції Андрій Мотовиловець.

Він також заявив, що у української мови не було таких прав, які були у російської 50 років.

А Алексейчук заявив, що Шевченко процитував Конституцію країни-агресора. На що Шевченко йому показав скрін з конституції України, де гарантується вільний розвиток і захист російської мови.

Як інформували Українські Новини, "Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади негайно припинити політику мовних репресій і повернути права російськомовних громадян України!". Про це йдеться в заяві партії.

Агентство повідомляло, що Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду і у зв'язку з цим зменшити бюджет, виділений на забезпечення мовного омбудсмена.