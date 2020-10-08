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  • Фото Пенелопи Крус на тлі колумбійського прапора спровокувало суперечки між вірменами і азербайджанцями
08 жовтня 2020, четвер, 18:11 3
Життя 2020-10-08T19:00:02+03:00
Українські Новини
Фото Пенелопи Крус на тлі колумбійського прапора спровокувало суперечки між вірменами і азербайджанцями

Фото Пенелопи Крус на тлі колумбійського прапора спровокувало суперечки між вірменами і азербайджанцями

Александр Савич
Азербайджан, Вірменія, Колумбія, Зірки, Зірки Голівуду, Конфлікт Азербайджану й Вірменії
Фото Пенелопи Крус на тлі колумбійського прапора. Фото: instagram / penelopecruzoficia
Фото Пенелопи Крус на тлі колумбійського прапора. Фото: instagram / penelopecruzoficia

Відома іспанська актриса Пенелопа Крус опублікувала в своєму Instagram-акаунті постер зі своєю фотографією на тлі колумбійського прапора. Вірменські та азербайджанські підписники актриси посварилися в коментарях до цього посту, бо переплутали колумбійський прапор з вірменським, і подумали, що Крус підтримала вірмен в конфлікті з азербайджанцями.

Пенелопа Крус опублікувала в своєму Instagram-акаунті постер нового фільму зі своєю участю, який називається "355". На цьому постері Крус зображена на тлі колумбійського прапора.

Деякі підписники в коментарях, переплутавши колумбійський прапор з вірменським через схожість кольорів, стали дякувати актрисі за те, що вона підтримала вірмен в конфлікті з азербайджанцями.

постер фільму Постер фільму "355" з прапором Колумбії, який вірмени прийняли за вірменський. Фото: instagram/penelopecruzoficial

Пізніше Крус додала коментар про те, що на фото - постер фільму, в якому вона грає колумбійку, і воно не має ніякого відношення до Вірменії, а також до підтримки Крус однієї зі сторін вірмено-азербайджанського конфлікту.

Однак, в коментарях до того часу вже вибухнули суперечки, в яких брали участь вірмени і азербайджанці, в яких кожна зі сторін писала, що Карабах належить їм.

Коментарі під постом з фотографією Пенелопи Крус. Фото: instagram / penelopecruzoficialКоментарі під постом з фотографією Пенелопи Крус. Фото: instagram/penelopecruzoficial

Також підписники постили в коментарях емодзі з прапорами своїх держав.

За пару днів під фотографією актриси набралося кілька десятків тисяч коментарів, велика частина з яких не має до самого фото ніякого відношення.

 
 
 
 
 
Подивитися цю публікацію в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми - The355

Публікація від Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

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