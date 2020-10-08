"Укрзалізниця" виступає проти підвищення тарифів на електроенергію - Федерація роботодавців транспорту

Федерація роботодавців транспорту України заявляє, що акціонерне товариство "Укрзалізниця" не може прийняти запропоноване Національною енергетичною компанією "Укренерго" підвищення тарифів на передачу електроенегії.

Про це журналістам заявив глава Федераціі роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

""Укрзалізниця" є одним з найбільших споживачів електроенергії. Річне споживання становить 4 млрд. КВт-год. ​​Запропоноване підвищення тарифу на електроенергію призведе до збільшення витрат "Укрзалізниці" на 120 млн гривень на місяць", - сказав він.

За його словами, питання оплати зобов'язань перед інвесторами поновлюваних джерел енергії незрозуміло, оскільки держава брала на себе зобов'язання, отже оплата "зеленого" тарифу повинна здійснюватися з держбюджету.

У свою чергу, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пропонує розплачуватися з інвесторами поновлюваних джерел енергії за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики, а не за рахунок перекладання цього тягаря на промислових споживачів.

"40% споживання електроенергії припадає на підприємства металургії. Будь-яке зростання тарифів на електроенергію призведе до скорочення виробництва і в подальшому до закриття підприємств, що ще більше скоротить споживання електроенергії", - зазначив він.

Народний депутат Муса Магомедов, екс-гендиректор Авдіївського коксохімічного заводу, висловив стурбованість тим, що проблему платежів в енергетиці намагаються вирішити за рахунок інших галузей економіки.

"У 1 півріччі 2020 року українська промисловість отримала сукупний збиток в розмірі 40 млрд. гривень, рівень експорту скоротився на 7,5%, падіння промвиробництва склало 7,7%. Необхідно робити системні зміни, а не за рахунок промисловості вирішувати проблеми енергетиків", - підкреслив він.

Как сообщали Українськi Новини, українські виробники феросплавної продукції виступають за введення мораторію на підвищення тарифів на передачу електроенергії.

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 30,2%, або на 72,53 гривень/МВт-год до 312,76 гривень/МВт-год на грудень 2020 року.

Також "Укренерго" пропонує збільшити у 2,08 разу або на 260,8 гривень/МВт-год до 501,03 гривень/МВт-год свій тариф на передачу електроенергії на 2021 рік.

При цьому гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Геруса з проханням ініціювати прийняття мораторію на підвищення тарифів на послуги з передачі електроенергії і на послуги диспетчерського управління до кінця 2021 року.

Комбінат підкреслює, що підвищення тарифів на передачу електроенергії збільшить собівартість продукції, знизить її конкурентоспроможність на світових ринках, може призвести до зниження обсягів виробництва і, як наслідок, до скорочення персоналу.

З серпня НКРЕКУ підвищила тариф "Укренерго" на передачу електричної енергії на 54,6%, або на 84,83 грн/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год.

У звіті Європейської комісії йдеться, що в січні-березні 2020 року ціна електроенергії в Україні була вищою, ніж в Європі.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини