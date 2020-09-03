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03 вересня 2020, четвер, 13:16 5
Суспільство 2020-09-03T13:38:12+03:00
Українські Новини
Оля Полякова та Alyona Alyona мітингують під Кабміном

Оля Полякова та Alyona Alyona мітингують під Кабміном

Валерия Драгомирова
Кабмін, Оля Полякова, Кабінет Міністрів України, Alyona Alyona, Мітинг, Кабінет Міністрів
Полякова під Кабміном. Фото: Twitter/@Zjoma
Полякова під Кабміном. Фото: Twitter/@Zjoma

Перед будівлею Кабінету Міністрів в Києві проходить акція "Нас не чують". Представники музичної індустрії виступають проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів. На заході присутні такі виконавці, як Оля Полякова, Alyona Alyona, Аліна Паш та шоумен Андрій Джеджула.

Про це свідчить пряма транляція в Instagram Полякової.

В руках у протестувальників плакати: "Нас не чують", "Карайте винних, а не всіх підряд", "Ми проти дискримінації".

Мітинг під Кабміном. Мітинг під Кабміном. Фото: Twitter/@Zjoma

Фото: Twitter / @ ZjomaAlyona Alyona на мітингу. Фото: Twitter/@Zjoma

Фото: Twitter / @ ZjomaАліна Паш. Фото: Twitter/@Zjoma

Як повідомляє кореспондент Українських Новини, протестуючі також вимагають від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури і Міністерства внутрішніх справ з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи.


Протестуючі закликають всіх підписувати лист від учасників акції з відповідними вимогами, згідно зі словами тих, хто збирає підписи, на даний момент у них вже є 150 підписів.

Також близько музичної апаратури перебував депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, який на самій сцені з заявами не виступав.

 
 
 
 
 
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3.9.2020

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic)


Як повідомляли Українські Новини, стало відомо про створення профспілки для працівників музичної індустрії. Вона отримала назву "Українська музична профспілка".

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