Оля Полякова та Alyona Alyona мітингують під Кабміном

Перед будівлею Кабінету Міністрів в Києві проходить акція "Нас не чують" . Представники музичної індустрії виступають проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів. На заході присутні такі виконавці, як Оля Полякова, Alyona Alyona, Аліна Паш та шоумен Андрій Джеджула.

Про це свідчить пряма транляція в Instagram Полякової.

В руках у протестувальників плакати: "Нас не чують", "Карайте винних, а не всіх підряд", "Ми проти дискримінації".

Мітинг під Кабміном. Фото: Twitter/@Zjoma

Alyona Alyona на мітингу. Фото: Twitter/@Zjoma

Аліна Паш. Фото: Twitter/@Zjoma

Як повідомляє кореспондент Українських Новини, протестуючі також вимагають від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля створити робочу групу за участю представників музичної індустрії з одного боку і Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури і Міністерства внутрішніх справ з іншого для спільної розробки програми виходу з кризи.



Протестуючі закликають всіх підписувати лист від учасників акції з відповідними вимогами, згідно зі словами тих, хто збирає підписи, на даний момент у них вже є 150 підписів.



Також близько музичної апаратури перебував депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, який на самій сцені з заявами не виступав.





Подивитися цю публікацію в Instagram 3.9.2020 Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 3 Сен 2020 на 1:53 PDT



Як повідомляли Українські Новини, стало відомо про створення профспілки для працівників музичної індустрії. Вона отримала назву "Українська музична профспілка".

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