Офіс генпрокурора відмовився повернути Бобову вилучені 4,5 млн гривень і $200 тис

Після того, як Бобов відсудив 38 млн гривень податків , Офіс генерального прокурора відмовився повернути колишньому депутату Верховної Ради Геннадію Бобову 4,5 млн гривень і 200 тис. доларів, вилучених під час обшуку будинку в рамках розслідування справи про викрадення і вбивство у 2014 році журналіста Василя Сергієнка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

14 вересня в Печерський районний суд надійшла скарга адвоката Бабічева на бездіяльність слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні, яке полягає в неповерненні вилученого під час обшуку майна всупереч рішенню суду.

Адвокат зазначив, що в липні суд зобов'язав Офіс генпрокурора повернути Бобову 4,5 млн гривень і 200 тис. доларів, однак гроші досі не повернуто.

У зв'язку з цим він подав позов про бездіяльність прокуратури.

29 вересня суд задовольнив скаргу адвоката і зобов'язав Офіс генпрокурора повернути вилучені гроші.

Як повідомляли Українські Новини, ексдепутата Бобова оштрафували на 51 тисяч за недекларування 52 млн гривень.

Також 28 січня Національне антикорупційне бюро повідомило Бобову про підозру в недекларування майна.

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